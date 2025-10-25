Tréneri zo Šamorína s odborníkmi svetového futbalu. Boli na stáži v akadémii Realu Madrid - FOTO

Tréneri Anton Daniel a Richard Čintala z ŠTK Šamorín boli v akadémii Realu Madrid. Dostali jedinečnú príležitosť stráviť čas a zúčastniť sa stáže v slávnom španielskom klube.
Načerpali tam inšpiráciu a nové poznatky od najlepších odborníkov svetového futbalu. Mali možnosť sledovať tréningové jednotky mládežníckych tímov, diskutovať s trénermi „bieleho baletu“ o metodike, rozvoji talentov a moderných trendoch vo futbale.
„Pre nás je to obrovská skúsenosť a motivácia posúvať úroveň práce v našom klube ešte vyššie,“ povedali kouči po návrate na Slovensko.
Slovenský prvoligový futbalový tím si počas týždňa zahral v šestnásťfinále Slovnaft Cupu proti FC Spartak Trnava. Takmer sa postaral o prekvapenie, keďže zápas dospel až do penaltového rozstrelu.
V ňom ako jediný zaváhal Arménec Abov Avetisyjan z domáceho celku a favorit tak postúpil do ďalšieho kola, kde sa môže stretnúť s veľkým rivalom ŠK Slovan Bratislava. „Belasí“ však najprv musia zdolať Trenčianske Stankovce.
Messi dostal Zlatú kopačku za najlepšieho strelca a potvrdil to ďalšími dvomi gólmi. Miami sa ujalo vedenia - VIDEO
Šamorín si od 13.30 h zahrá 14. kolo MONACObet ligy na domácom trávniku proti Malženiciam. Ide o tabuľkových susedov, lepšie si zatiaľ počínajú hostia, ktorým patrí 9. priečka.