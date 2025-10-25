Neapol ovládol víkendový šláger v Taliansku. Minimálne na pár hodín sa dostal na čelo Serie A

Stanislav Lobotka je naďalej medzi zranenými hráčmi úradujúceho talianskeho šampióna.
Futbalisti talianskeho klubu SSC Neapol zvíťazili v sobotňajšom šlágri 8. kola Serie A nad Interom Miláno 3:1. Úradujúci šampióni nastúpili bez zraneného slovenského reprezentanta Stanislava Lobotku, no aj napriek jeho absencii predviedli výborný výkon. „Partenopei“ ostanú v pozícii lídra minimálne do nedeľňajšieho popoludnia, kedy je na programe duel priebežne tretieho tímu AS Rím na pôde Sassuola.

Góloví stredopoliari

Neapol poslal do vedenia v 33. minúte Kevin de Bruyne z pokutového kopu po faule Henrikha Mchitarjana na Giovanniho Di Lorenza. Inter mohol vyrovnať ešte v prvom polčase, no Bastoni trafil brvno a Dumfries žrď. Po zmene strán zvýšil náskok domácich Scott McTominay, hostia znížili zásluhou Hakana Calhanoglua z penalty, no v 66. minúte spečatil triumf Neapola Frank Anguissa.

Skvelá reakcia

„Vedeli sme, že po Lige majstrov musíme zareagovať a myslím si, že sme to urobili naozaj dobre. Inter je špičkový tím so skvelými hráčmi, ale bola to skvelá reakcia,“ povedal neapolský stredopoliar McTominay pre televíziu DAZN Italia.

Uspelo aj Udinese

V ďalšom sobotňajšom zápase zvíťazilo Udinese nad Lecce 3:2 a posunulo sa na ôsme miesto tabuľky. Parma remizovala s Comom 0:0. Zvyšné stretnutia 8. kola Serie A sú na programe v nedeľu.

