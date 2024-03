Život na Marse? NASA hľadá dobrovoľníkov na simuláciu misie na červenej planéte

Viete si predstaviť život na Marse? Túto skutočnosť si budú môcť zažiť na vlastnej koži dobrovoľníci, ktorých NASA vyberie.

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako by to bolo žiť na Marse? Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) otvára dvere k tejto fascinujúcej predstave tým, že vyhľadáva štyroch dobrovoľníkov ochotných podrobiť sa dvanásťmesačnej simulácii života na červenej planéte. Tento experiment, známy ako misia CHAPEA (Crew Health and Performance Exploration Analog), sa odohrá v prostredí zvanom Mars Dune Alpha (simulácia Marsu), ktoré sa rozkladá na približne 158 metroch štvorcových. Účastníci sa ocitnú v úplnej izolácii, imitujúc skutočné podmienky, s ktorými by sa mohli stretnúť na Marse.

Život na Marse ako v skutočnosti

NASA sľubuje realistické podmienky marťanského prostredia, kde „astronauti“ budú vykonávať úlohy podobné tým, ktoré by mali na skutočnej misii. Do simulácie bude zahrnutý aj životný priestor, pracovná stanica, zdravotnícke zariadenia, spoločenské priestory, kuchyňa a stanica pre pestovanie potravín. Tým bude k dispozícii len veľmi obmedzený počet zdrojov, čo odráža realitu potenciálneho života na červenej planéte.

Iba pre nefajčiarov a vysokoškolákov

Simulované výzvy zahŕňajú prechádzky po Marse a údržbu prostredia, pričom účastníci budú po celý rok odrezaní od vonkajšieho sveta. Tento projekt však nie je pre každého. NASA kládla na kandidátov prísne požiadavky, vrátane vekového limitu, plynulej znalosti angličtiny, nefajčiarstva a vysokoškolského vzdelania v technických alebo prírodných vedách.

Táto iniciatíva je súčasťou širšieho úsilia NASA pripraviť sa na prvú ľudskú misiu na Mars, plánovanú na 30. roky tohto storočia. Prostredníctvom programu CHAPEA sa NASA snaží vyvinúť a vyhodnotiť systémy potrebné pre budúce misie na Marse, vrátane riešení pre obmedzené zdroje, poruchy zariadení, oneskorenú komunikáciu a ďalšie environmentálne stresory.

Zatiaľ čo pristátie na pôde skutočnej planéty zostáva vzdialeným cieľom, skúmanie a simulácie, ako je táto, sú kľúčové pre pochopenie a prípravu na výzvy, ktoré prinesie dlhodobý pobyt na tejto červenej planéte. S náborom odvážnych dobrovoľníkov NASA kladie základy pre budúce generácie prieskumníkov, ktorí možno jedného dňa naozaj vkročia na Mars.

Dobrovoľníci, ktorí sa chcú zúčastniť na tejto mimoriadnej výzve, majú čas na prihlásenie do 2. apríla. Tento projekt ponúka unikátnu príležitosť stať sa súčasťou histórie a prispieť k vedeckému pokroku, ktorý môže otvoriť dvere pre budúce ľudské misie na Mars.