Štát platí za IT expertov menej než v predchádzajúcich rokoch, ukázala analýza

Sadzby za prácu IT expertov pre štátny sektor klesli. Mediánové sadzby účtované verejnému sektoru súkromnými firmami v rokoch 2020 až 2022 sú v priemere o 6,5 % nižšie v porovnaní so sadzbami zmlúv z rokov 2019 až 2021. Sadzby pritom klesli pri všetkých IT pozíciách.

Vyplýva to z analýzy, ktorú spracoval Inštitút digitálnych a rozvojových politík. Na sociálnej sieti na ňu upozornil Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP).

Vychádzať by sa malo z uzavretých zmlúv

Ten v hodnoteniach IT projektov dlhodobo vyzýva investorov, aby pri určovaní sadzieb IT expertov vychádzali z už uzavretých zmlúv a nespoliehali sa len na konzultácie s firmami. Pripomína, že väčšinu nákladov IT projektov tvorí práve práca expertov.

„Nižšie sadzby preto spravidla znamenajú nižšie náklady na projekt a sú dôležitým vstupom na určenie celkových nákladov. Tie sú kľúčové na dosiahnutie hodnoty za peniaze v štátnom IT,“ zdôrazňuje ÚHP.

Cena projektu môže byť nadhodnotená

Potenciálni dodávatelia nie sú počas konzultácií s objednávateľmi motivovaní poskytnúť najlepšiu cenovú ponuku. Pokiaľ sa podľa ÚHP investor spolieha výhradne na konzultácie s firmami, celková cena projektu môže byť nadhodnotená.

„Investori sa nemusia obávať prihlásiť sa k aktuálnym cenám z referenčného cenníka. Ukazuje sa, že tieto sadzby sú dosiahnuteľné a dodávatelia sa do súťaže prihlásia,“ uzatvára.