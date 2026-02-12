WhatsApp tvrdí, že Rusko sa „pokúsilo úplne zablokovať“ aplikáciu

Spoločnosť WhatsApp v stredu uviedla, že Rusko sa „pokúsilo úplne zablokovať“ túto aplikáciu na odosielanie správ v krajine, aby pretlačilo používateľov ku konkurenčnej štátom kontrolovanej službe, čo by potenciálne mohlo ovplyvniť 100 miliónov ľudí. Moskva sa snaží prinútiť Rusov, aby používali prísnejšie kontrolované domáce online služby.
Pohrozila mnohým internetovým platformám núteným spomalením alebo úplným zákazom, ak nebudú dodržiavať ruské zákony vrátane tých, ktoré vyžadujú uchovávanie údajov o ruských používateľoch v krajine.
Snaha izolovať viac ako 100 miliónov používateľov
„Ruská vláda sa dnes pokúsila úplne zablokovať WhatsApp v snahe prinútiť ľudí k používaniu štátnej sledovacej aplikácie,“ uviedol WhatsApp na X.
„Snaha izolovať viac ako 100 miliónov používateľov od súkromnej a bezpečnej komunikácie je krokom späť a môže viesť len k menšej bezpečnosti ľudí v Rusku,“ dodal WhatsApp. „Naďalej robíme všetko pre to, aby sme udržali používateľov v spojení.“
Priehľadný pokus Kremľa
Kritici a aktivisti za ľudské práva tvrdia, že ruské obmedzenia sú priehľadným pokusom Kremľa o zintenzívnenie kontroly a dohľadu nad používaním internetu v Rusku uprostred rozsiahlych zásahov proti disentu počas ofenzívy na Ukrajine.
Tento najnovší vývoj prišiel po tom, čo ruský internetový dozorný orgán v utorok oznámil, že zavedie „postupné obmedzenia“ pre platformu na odosielanie správ Telegram, ktorá podľa neho nebola v súlade so zákonmi.