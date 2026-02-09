Európska komisia vyzvala spoločnosť Meta, aby umožnila konkurenčným AI chatbotom používať WhatsApp

Európska komisia (EK) vyzvala spoločnosť Meta, aby umožnila konkurenčným AI chatbotom používať platformu WhatsApp. Rozhodnutie prišlo po tom, čo antimonopolné vyšetrovanie zistilo, že americký gigant porušil pravidlá hospodárskej súťaže Európskej únie (EÚ).
Únia zaslala spoločnosti Meta formálne varovanie a tá má teraz možnosť reagovať a obhájiť sa. Dočasné opatrenia by mohli vyžadovať, aby Meta udržala prístup tretích strán k AI asistencii na WhatsAppe za rovnakých podmienok ako pred zmenou politiky, až do ukončenia vyšetrovania, uviedol hovorca komisie. Tento krok však nepredurčuje výsledok vyšetrovania.
Meta odmietla predbežné zistenia a uviedla: „Fakty sú také, že neexistuje dôvod, aby EÚ zasahovala.“ „Existuje mnoho AI možností, ktoré môžu ľudia používať cez obchody s aplikáciami, operačné systémy, zariadenia, webové stránky a priemyselné partnerstvá. Logika komisie nesprávne predpokladá, že WhatsApp Business API je kľúčovým distribučným kanálom pre tieto chatboty,“ povedal hovorca spoločnosti.
Keď sa pýtate Googlu na zdravie, odpovedá YouTube? Nová štúdia spochybňuje spoľahlivosť umelej inteligencie
Komisia uviedla, že Meta je pravdepodobne dominantná v Európskom hospodárskom priestore (EHP) v oblasti spotrebiteľských aplikácií na zasielanie správ, najmä prostredníctvom WhatsAppu, a obvinila firmu zo zneužívania tohto dominantného postavenia odmietaním prístupu konkurentom.
Meta je už predmetom vyšetrovania podľa iných zákonov v EÚ. Regulátori Únie tiež skúmajú Facebook a Instagram pre obavy, že nedostatočne riešia riziko závislosti detí od sociálnych sietí. Spoločnosť tiež odvolala pokutu 200 miliónov eur, ktorú jej minulý rok udelila EK podľa zákona o digitálnej konkurencii, Digital Markets Act. Tento prípad sa týkal politiky, ktorá núti používateľov vybrať si medzi predplatným bez reklám a bezplatnou službou s reklamami, pričom Brusel a Meta stále rokujú o alternatíve, ktorá by uspokojila obavy EÚ.