Vývoj IKT špecialistov na Slovensku je v posledných rokoch pozitívny, no rastie pomalšie ako v iných európskych krajinách. Pre tlačovú agentúru SITA to uviedol výkonný riaditeľ personálnej agentúry Synergie Martin Huba.

Nedávny prieskum Eurostatu ukázal, že v roku 2023 pracovalo 9,8 milióna ľudí v Európskej únií (EÚ) ako špecialisti na informačné a komunikačné technológie. To predstavuje 4,8 % z celkového počtu zamestnaných ľudí v EÚ.

Pomalý rast

Najvyšší podiel IKT špecialistov za rok 2023 bol vo Švédsku (8,7 %), Luxembursku (8,0 %) a Fínsku (7,6 %). Najmenej IKT špecialistov pracovalo v Grécku (2,4 %), Rumunsku (2,6 %) a Slovinsku (3,8 %). Slovensko obsadilo v tomto prieskume piatu priečku odzadu s podielom viac ako 4 % IKT špecialistov.

„Za posledných 10 rokov stúpol počet zamestnancov v IKT sektore v celkovej zamestnanosti z 3,3 % v roku 2013 na 4,8 % v roku 2023. Slovensko sa síce nachádza na 23. mieste v tomto prieskume, no rozdiel medzi 11. a 24. miestom je len na úrovni 1 %, čiže tie rozdiely sú minimálne. Za tento a minulý rok sa tempo rastu znižuje, čím sa postupne približuje k priemeru rastu zamestnanosti naprieč všetkými sektormi v rámci celej EÚ a Slovenska,” uviedla vedúca odbornej praxe v personálnej agentúre Grafton Eliška Smržová.

Pomalý rast podľa Martina Hubu súvisí s historickou orientáciou slovenskej ekonomiky viac na výrobu, ako na iné segmenty. Spoločnosti pôsobiace v sektore IKT si podľa jeho slov pre výhodnejšie podmienky radšej zvolili susedné krajiny.

Odliv mozgov

Ďalším z dôvodov je tiež odliv slovenských mozgov, kedy mnohí kvalifikovaní pracovníci odchádzajú za lepšími životnými podmienkami do zahraničia. Značná časť zamestnancov v IKT sú vysokoškolsky vzdelaní ľudia a štatistiky z ministerstva školstva zobrazujú alarmujúci odliv absolventov do iných krajín.

Zároveň, ako uviedol výkonný riaditeľ personálnej agentúry Synergie, značná časť IKT pracovníkov pracuje v „šedej zóne“, teda na zmluvu formou živnosti či jednoosobovej s.r.o., čo môže skresľovať štatistiku zamestnanosti. Láka ich k tomu výhodnejšie nastavenie daňového a odvodového systému, ktorý patrí medzi najvyššie v EÚ.

„Hoci počet IKT špecialistov na Slovensku rastie, stále máme čo dobiehať voči priemeru EÚ. Dôvodom je zvýšený globálny dopyt po technológiách a digitálnych službách. Takisto príležitosti na vzdelávanie v tomto sektore sú široké aj mimo univerzít. Celkovo vnímame dlhoročný nedostatok špecialistov IT na slovenskom pracovnom trhu,” pomenoval dôvod pomalého rastu IKT zamestnancov na Slovensku Martin Huba.

Dominancia mužov

Podiel žien pracujúcich ako odborníčky v oblasti IKT v rámci EÚ predstavoval v roku 2023 spolu 19,4 %, čo v porovnaní s rokom 2022 je nárast o 0,5 %. Najvyšší podiel žien v IKT sektore zaznamenali v Bulharsku (29,1 %), Estónsku (26,8 %) a Rumunsku (26,0 %).

Naopak najmenší bol v Česku (12,4 %), na Malte (13,8 %), v Maďarsku a Taliansku (v oboch prípadoch 15,7 %). Slovensko sa v tomto rebríčku umiestnilo na 22. mieste s podielom 17,4 %.

„Muži tomuto sektoru jednoznačne dominujú, štatistika Eurostatu uvádza až takmer 91 % podielu. Hlavným dôvodom je tradičné vnímanie technických odborov ako domény mužov, čo vedie k nedostatočnému záujmu o tieto odbory už pri výbere študijného smeru. Dobrou správou je, že vidíme stále viac iniciatív na podporu žien v IKT sektore, čo by malo v budúcnosti viesť k zvýšeniu ich zastúpenia,” potvrdil Huba.

Firmy podporujú diverzitu

V súčasnosti podľa Elišky Smržovej existujú rôzne IT kurzy, ktoré podporujú vstup žien do IKT sektora, napríklad po materských dovolenkách, alebo sa viac začal podporovať vstup dievčat do tohto sektora už priamo na školách.

„Firmy na Slovensku posledné roky podporujú diverzitu viac ako v minulých rokoch a ich počet stúpa. V roku 2013 bol počet žien v IKT iba okolo 9 %. V EÚ patrí Slovensku za obdobie 2013 až 2023 tretie miesto v náraste počtu žien v IKT sektore po Luxembursku a Cypre,” upresnila vedúca odbornej praxe v personálnej agentúre Grafton.

Počet pracovných miest stúpne

Ďalší vývoj IKT špecialistov na Slovensku bude podľa jej slov záležať od toho, ako sa firmy postavia k vývoju v rámci umelej inteligencie (AI) a prípadným reguláciám.

Zároveň si však myslí, že AI nedokáže úplne nahradiť ľudský faktor v IKT oblastiach a počet špecialistov v blízkych rokoch bude naďalej stúpať.

„Jednoznačne môžeme očakávať rast počtu pracovných miest. Ak však chce Slovensko dobehnúť lídrov v tomto sektore, je nutná súhra viacerých faktorov, a to najmä vzdelávacieho systému, investícií do inovácií a výskumu digitálnych technológií, ako aj programov na podporu inklúzie žien v IKT. Veľmi dôležitou úlohou je tiež zamedzenie odlivu slovenských mozgov do zahraničia a zlepšenie pracovných podmienok a odvodového zaťaženia, ktoré ho ovplyvňujú,” uzavrel Martin Huba.