Experti prirovnávajú umelú inteligenciu k priekopníckemu obdobiu zavádzania elektriny

Takmer 40 percent pracovníkov na celom svete je vystavených vplyvu umelej inteligencie (AI). Tá v niektorých zamestnaniach ľudí nahradí, v iných ich bude dopĺňať.

Ako uvádzajú experti Medzinárodného menového fondu (Cazzaniga at al. 2024. Gen-AI: Artificial Intelligence and the Future of Work.), vyspelé ekonomiky čelia výraznejšiemu vplyvu, ale zároveň sú aj lepšie pripravené využívať výhody AI v porovnaní s ostatnými ekonomikami.

Miera rizika v dôsledku využívania AI

Vo vyspelých krajinách je umelou inteligenciou ovplyvnených v priemere 60 percent pracovných miest. Súvisí to s prevahou pracovníkov orientovaných na náročnejšie, nerutinné úlohy v rozvinutých krajinách.

V rozvíjajúcich sa ekonomikách je vplyvu AI vystavených 40 percent, v krajinách s nízkymi príjmami 26 percent. V slovenskej ekonomike, zaraďovanej medzi vyspelé, je to približne 55 percent. Miera expozície ešte nič nehovorí o miere rizika v dôsledku využívania AI. Vo vyspelých štátoch môže mnoho pracovníkov profitovať z využívania AI cez vyššiu produktivitu.

Slabšie ekonomiky budú pociťovať menej výhod, ak nemajú vybudovanú dostatočnú infraštruktúru alebo im chýbajú ľudia s potrebnými zručnosťami. Ako upozorňujú autori štúdie, to by mohlo prehĺbiť príjmové rozdiely medzi jednotlivými krajinami.

Osoby s nadpriemernými príjmami

Presný dopad na krajiny je ťažko vyčísliteľný. Miera neistoty pripomína zavedenie elektriny v minulosti. Tiež to bola nová technológia so širokým využitím.

Na rozdiel od elektrifikácie a predchádzajúcich vĺn automatizácie, ktoré mali najsilnejší dopad najmä na stredne kvalifikovaných, tento raz sa riziká vytláčania umelou inteligenciou rozšíria aj na osoby s nadpriemernými príjmami.

S vyššou pravdepodobnosťou budú ohrození ľudia s vysokou kvalifikáciou, ale tí sú aj lepšie pripravení využívať výhody nových technológií. Zároveň sa ľahšie presúvajú zo zanikajúcich pracovných miest na miesta, kde bude AI doplnkovým, spolupracujúcim faktorom.

Experti odhadli, že pri vysokej miere prepojenia pracovníka a umelej inteligencie môžu zamestnanci očakávať aj značný nárast ich pracovných príjmov. Vysoká miera zapojenia si však vyžaduje aj primerané regulačné rámce pre AI.