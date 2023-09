Víťazi hackathonu navrhujú pre vstup do historického centra Bratislavy digitálnu bránu, odborná porota vyberala z 18 tímov

Víťazi štvrtého hackathonu navrhujú pre vstup do historického centra Bratislavy digitálnu bránu. Ako informuje komunikačný odbor Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI), digitálne inovatívne riešenia pre reguláciu vjazdu automobilov do historického centra hľadalo až 18 tímov z celého Slovenska. Za víťaza odborná porota určila tím ZARF.

Riešenie víťazného tímu je postavené na zdigitalizovaní vytvárania a vybavovania žiadostí na vstup vozidiel do historického centra Bratislavy vrátane monitorovania vstupov do pešej zóny pomocou automatizovaného systému čítania EČV všetkých vozidiel.

„Vďaka takto navrhnutému postupu bude možné zasielať pokuty pri neoprávnenom vjazde do historického centra hlavného mesta, informovať policajné zložky v reálnom čase a vytvárať štatistiky pre mestskú časť Bratislava-Staré Mesto,“ poznamenalo ministerstvo.

Brána je navrhnutá tak, aby bola otvorená pre všetkých a pri vjazde každé vozidlo informovala, či má do centra mesta vstup povolený, alebo naopak, dané vozidlo do Starého Mesta nepatrí. Za návrh svojho inovatívneho projektu získal víťazný tím finančnú odmenu 3-tisíc eur.

Na druhom mieste sa umiestnil a odmenu 2-tisíc eur získal tím dizajnérov Fireflies zo štúdia Lighting Beetle.

Ich riešenie navrhuje odstránenie existujúcich automatických výsuvných stĺpikov a zavedenie kontroly vstupu pomocou kamier s automatickým rozpoznávaním záchranných zložiek.

Tretie miesto obsadil z predošlých hackathonov už známy tím Wezeo s odmenou tisíc eur.

„Svoje riešenie zamerali na to, aby používateľov navrhnutá aplikácia sprevádzala celým procesom žiadosti o vjazd do historického centra a v prípade potreby im aj pomohla pomocou jednoduchého chatbota,“ poznamenalo ministerstvo.

Systém obsahuje možnosť vytvorenia účtov pre zamestnancov Policajného zboru, ktorí vedia pomocou kamery v telefóne naskenovať a skontrolovať vozidlo pomocou EČV.

Následne cez backoffice môžu zamestnanci mesta schvaľovať žiadosti a kontrolovať dodržiavanie pravidiel pre rôzne skupiny vozidiel ako napríklad taxislužby, rezidenti, zásobovanie a podobne.

Na dvojdňovej akcii Hackathon Hackni si vjazd do historického centra mesta sa v Bratislave od piatka 8. do soboty 9. septembra stretlo viac ako 65 účastníkov v rámci 18 tímov. Sériu hackathonov financovaných z plánu obnovy organizuje MIRRI. Ministerstvo plánuje do roku 2026 zrealizovať sériu tematických hackathonov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci Komponentu 17: Digitálne Slovensko.