Umelá inteligencia ohrozuje takmer 80 percent pracovných miest žien, ovplyvnené bude najmä jedno odvetvie

V dôsledku nástupu generatívnej umelej inteligencie (AI) je automatizáciou ohrozených neprimerane veľa pracovných miest, ktoré zastávajú ženy. Vyplýva to z nového výskumu, o ktorom informuje portál Euronews.

Nástup generatívnej umelej inteligencie už dlho vyvoláva kritiku pre jej potenciálny vplyv na trh práce, keďže ľudia sa obávajú straty zamestnania alebo automatizácie najlepšie hodnotených častí ich každodenných úloh počítačovými systémami.

Ohrozenie pracovných miest

Nedávna správa spoločnosti Goldman Sachs konštatovala, že v dôsledku tejto prevratnej technológie je v USA a Európe automatizáciou ohrozených asi 300 miliónov pracovných miest na plný úväzok. Vplyv na pracovné miesta však nemusí byť vôbec rovnomerný, upozorňuje Euronews.

Keďže niektoré pracovné miesta sa automatizujú ľahšie ako iné a vzhľadom na rodové rozdelenie na trhu práce, mohli by ženy podľa nového výskumu znášať v dôsledku generatívnej umelej inteligencie najväčšie straty.

„V mužskej časti máte toto rozdelenie medzi administratívnymi a manuálnymi prácami 50 na 50. V ženskej časti však máte 70 % v kancelárskych a 30 % v manuálnych prácach,“ vysvetlil pre Euronews Next hlavný autor výskumu Mark McNeilly.

Dodal pritom, že „už len z tohto jednoduchého faktu, že v tejto oblasti, ktorá sa týka kognitívnych pracovných miest, je viac žien, vyplýva, že je ovplyvnených viac žien“.

Strata zamestnania

Napriek tomu, že počet mužov v pracovnej sile prevyšuje počet žien, z výskumu vyplýva, že generatívna umelá inteligencia podľa očakávaní ohrozí stratou zamestnania viac žien ako mužov.

Je to preto, že 79 % pracujúcich žien je zamestnaných v povolaniach, ktoré sú náchylné na narušenie a automatizáciu umelou inteligenciou.

„Je veľa kancelárskych pozícií, ktoré by mohli byť tiež výrazne ovplyvnené. Tie sú vo všeobecnosti v mnohých rôznych odvetviach. Takže administratívne, podporné kancelárske profesie, približne 70 % z nich je obsadených ženami. To bude jedna z oblastí, ktorá bude dosť výrazne zasiahnutá, a je to tiež početná skupina pracovných miest,“ vysvetlil ďalej McNeilly.

Nové pracovné miesta

Medzi ďalšie odvetvia, v ktorých pracovné miesta obsadzujú prevažne ženy a ktoré zrejme budú ovplyvnené zavedením umelej inteligencie, patria zdravotníctvo (76 %), vzdelávanie (73 %) a komunitné a sociálne služby (67 %).

Euronews však zároveň pripomína, že aj keď má generatívna umelá inteligencia potenciál potlačiť alebo čiastočne automatizovať rôzne pracovné miesta, ponúka aj obrovské príležitosti na vytváranie pracovných miest.

V minulosti, keď sa využili stroje na nahradenie ľudských pracovníkov v záujme vyššej produktivity a nižších nákladov, vznikli nové pracovné pozície, ktoré predtým neexistovali.

Okrem toho môže byť umelá inteligencia užitočná aj v priemyselných odvetviach, kde dokáže automatizovať nudné opakujúce sa úlohy rôznych zamestnaní, ktorým nehrozí vytlačenie a úplná automatizácia.