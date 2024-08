Technologies Unions Slovakia podpísali kolektívnu zmluvu v spoločnosti Dell, prinesie dôležité výhody pre zamestnancov

Odborová organizácia Technologies Unions Slovakia (TUS) oznámila podpísanie prvej kolektívnej zmluvy v spoločnosti Dell s.r.o.. Ide o významný krok nielen pre členov odborovej organizácie, ale aj pre celé odvetvie IT na Slovensku, kde je podpísanie kolektívnej zmluvy unikátnou udalosťou.

Dôležité výhody pre zamestnancov

Po takmer troch rokoch náročných vyjednávaní, ktoré v posledných mesiacoch prebiehali pod dohľadom mediátora, sa podarila uzatvoriť kolektívna zmluva, ktorá prináša dôležité výhody pre zamestnancov Dell s.r.o.

„Podpis tejto kolektívnej zmluvy je výsledkom našej viac ako trojročnej snahy o zlepšenie pracovných podmienok. Rokovania boli náročné, ale výsledkom je kompromis, ktorý stanovuje nové štandardy v oblasti odstupného, či sociálnych benefitov,“ uviedol Daniel Andráško, predseda TUS.

Zamestnanci s 15-ročnou praxou

Kým Zákonník práce stanovuje základné podmienky pre odstupné, nová kolektívna zmluva tieto podmienky výrazne rozširuje. Zamestnanci, ktorí budú prepustení z dôvodu nadbytočnosti, majú teraz nárok na odstupné až do výšky siedmich mesačných platov, v závislosti od dĺžky ich pracovného pomeru.

Napríklad, zamestnanec s viac ako 15-ročnou praxou získa dva mesačné platy nad rámec odstupného stanoveného v Zákonníku práce, čo presahuje bežné štandardy. Zamestnanec, ktorý naopak pracuje v spoločnosti menej ako 15 rokov získa jeden mesačný plat nad rámec odstupného stanoveného v Zákonníku práce.

Čerpanie sociálneho fondu

Kolektívna zmluva zavádza pravidlá aj pre tvorbu a čerpanie sociálneho fondu. Ten bude tvorený príspevkom vo výške 1,5 % z celkových hrubých platov zamestnancov. Sociálny fond bude využívaný najmä na príspevky na stravovanie, kde zamestnanci dostanú 100 % hodnoty stravného.

Okrem toho fond ponúka pomoc pre zamestnancov v krízových životných situáciách. V prípade neočakávaných problémov môžu zamestnanci získať finančnú podporu, ak splnia podmienky stanovené v zmluve a to v súvislosti so svojim zdravotným stavom alebo ich blízkej osoby a ktoré by nemohli pokryť v prechodnom období, ktoré môže vzniknúť napr. z dôvodu skončenia pracovného pomeru v súvislosti s organizačnými zmenami.