Zemetrasenie v Afganistane bolo najsmrteľnejšie za niekoľko desaťročí, ďalšie otrasy strašia deti

Počet obetí silného zemetrasenia, ktoré zasiahlo východný Afganistan počas víkendu, vo štvrtok prudko vzrástol na viac ako 2 200 mŕtvych, čím sa stalo najsmrteľnejším za ostatné desaťročia.
Väčšina obetí zemetrasenia s magnitúdom 6,0, ktoré otriaslo horskou oblasťou pri hraniciach s Pakistanom v nedeľu večer, pochádza z provincie Kúnar, kde zomrelo 2 205 ľudí a ďalších 3 640 utrpelo zranenia. V susedných provinciách Nangarhár a Laghmán bolo hlásených 12 mŕtvych a stovky zranených.
Prístup do najviac postihnutých oblastí sťažujú už beztak zlé cesty zablokované zosuvmi pôdy a skalami, ktoré naďalej padajú v dôsledku silných otrasov po zemetrasení.
Najväčšie za takmer 30 rokov
Vo štvrtok večer zasiahlo oblasť ďalšie zemetrasenie s magnitúdom 5,6, ktoré dokonca otriaslo budovami v Kábule a pakistanskej metropole Islámabád. Podľa Geologickej služby Spojených štátov (USGS) to bol už siedmy silný otras po nedeľnom zemetrasení, ktorý opakovane vyvoláva strach medzi preživšími.
Organizácia Save the Children upozornila, že vlna otrasov desí deti, ktoré prišli o rodiny a domovy v najväčšom zemetrasení za takmer 30 rokov. Podľa vládneho hnutia Taliban sa počet obetí za ostatných 24 hodín zvýšil o viac ako 700 a môže ešte stúpnuť, keďže záchranári naďalej prehľadávajú trosky.
„Počas záchranných prác boli v zničených domoch nájdené stovky tiel,“ uviedol vládny predstaviteľ Hamdulláh Fitrat a dodal, že záchranné operácie naďalej prebiehajú.
Zemetrasenie zničilo v provincii Kúnar viac ako 6 700 domov, pričom preživší žijú pod holým nebom a pomoc sa k nim dostáva len veľmi pomaly. „Urgentne potrebujeme stany, vodu, jedlo a lieky,“ povedal 48-ročný Zahír Chán Sáfí uprostred kukuričného poľa, kde jeho rodina a stovky ďalších ľudí hľadajú útočisko pod tenkými plachtami vytrhnutými z trosiek. „Včera niekto priniesol jedlo, všetci sa naň vrhli, ľudia hladujú, už dlho nič nejedli,“ dodal. „Došlo aj k bitke o jedlo.“
Pomoc nosia na chrbte
Viaceré krajiny poslali humanitárnu pomoc a Čína vo štvrtok prisľúbila približne sedem miliónov dolárov na núdzovú pomoc, vrátane stanov, prikrývok a potravín. Napriek tomu chudobná krajina, ktorá je naďalej zraniteľná po štyroch desaťročiach vojny, čelí vážnym problémom s infraštruktúrou, ktoré bránia efektívnej pomoci.
„Jediný spôsob, ako dostať pomoc do dedín odrezaných zosuvmi, je nosiť ju na chrbte, čo po úzkych, prašných cestách vytesaných do strán hôr často trvá hodiny,“ uviedla organizácia Save the Children. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) varovala, že miestne zdravotnícke služby sú „pod obrovským tlakom“ a trpia nedostatkom liekov, zdravotníckeho materiálu a personálu.
Po desaťročiach konfliktov krajina zápasí s chudobou, vážnym suchom a prílevom miliónov Afgancov, ktorí boli v ostatných rokoch nútení vrátiť sa zo susedných krajín – Pakistanu a Iránu – po prevzatí moci Talibanom v roku 2021.