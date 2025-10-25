Svet sa spája proti kyberzločinu, 60 krajín podpísalo prvú dohodu OSN o boji proti digitálnej kriminalite

Viac ako 60 krajín podpísalo v Hanoji prvú dohodu Organizácie Spojených národov zameranú na boj proti kyberkriminalite, a to napriek odporu technologických firiem a organizácií na ochranu práv, ktoré varujú pred rozšírením štátneho dohľadu.
Nový globálny právny rámec má posilniť medzinárodnú spoluprácu v boji proti digitálnej kriminalite, od detskej pornografie až po nadnárodné kybernetické podvody a pranie špinavých peňazí. Dohoda nadobudne platnosť po ratifikácii zúčastnenými štátmi.
Guterres: „Je to len začiatok“
Generálny tajomník OSN Antonio Guterres označil podpis za „dôležitý míľnik“, no zdôraznil, že je to „len začiatok“.„Každý deň sofistikované podvody ničia rodiny, okrádajú migrantov a odčerpávajú miliardy dolárov z našej ekonomiky. Potrebujeme silnú, prepojenú globálnu reakciu,“ povedal na otváracom ceremoniáli v hlavnom meste Vietnamu.
Dohoda bola prvýkrát navrhnutá ruskými diplomatmi v roku 2017 a po dlhých rokovaniach schválená konsenzom minulý rok. Kritici však upozorňujú, že jej široké znenie môže viesť k zneužívaniu moci a umožniť cezhraničné potláčanie vládnych kritikov. Sabhanaz Rashid Diya, zakladateľka think-tanku Tech Global Institute, upozornila, že počas rokovaní sa objavili obavy, že dohoda núti firmy zdieľať dáta, čo môže byť zneužité proti novinárom v autoritárskych krajinách.
Vietnam potvrdil účasť viac ako 60 krajín
Vietnam oznámil, že do oficiálneho podpisu sa zaregistrovalo 60 krajín, pričom zoznam pravdepodobne nezostane obmedzený len na Rusko, Čínu a ich spojencov. Kybernetická kriminalita je podľa Diyi globálnym problémom, pričom v juhovýchodnej Ázii sa v posledných rokoch rozrástol priemysel online podvodov, ktorý ročne oklame obete o miliardy dolárov.
Veľké technologické firmy, zastúpené v delegácii Cybersecurity Tech Accord, ktorá zahŕňa viac ako 160 spoločností vrátane Meta, Dell a Infosys, sa rokovaní nezúčastnili. Ich šéf Nick Ashton-Hart vyjadril obavy, že dohoda môže kriminalizovať bezpečnostných výskumníkov a umožňuje štátom spolupracovať na takmer akomkoľvek trestnom čine podľa vlastného výberu.
Kritika voči miestu podpisu aj úlohe Ruska
Existujúca medzinárodná dohoda, Budapeštianska konvencia o kyberkriminalite, podľa neho obsahuje usmernenia na jej využívanie s rešpektom k právam. Miesto podpisu vyvolalo tiež kritiku vzhľadom na vietnamskú históriu potláčania nesúhlasu. Deborah Brown z Human Rights Watch upozornila, že vietnamské úrady často používajú zákony na cenzúru a umlčanie kritických názorov.
Brownová tiež poznamenala, že Rusko bolo hnacou silou za dohodou, no zároveň je zdrojom značnej časti globálnej kyberkriminality a nikdy nepotrebovalo dohodu na riešenie kybernetickej kriminality vo svojich hraniciach.