Program 7. ročníka medzinárodnej konferencie a veľtrhu SlovakiaTech Forum-Expo 2025

V dňoch 17. a 18. septembra budú hostiť najväčší festival inovácií a nových technológií SlovakiaTech Fórum-Expo 2025.Nadchádzajúci 7. ročník medzinárodnej konferencie a veľtrhu ovládnu roboty-humanoidy a umelá inteligencia. Prinesie aj najhorúcejšie novinky zo sveta vedy, vývoja, inovácií a nových technológií, ale aj množstvo príležitostí na networking a hľadanie potenciálnych investorov. Dnešný svet okolo nás sa ocitá na križovatke, aj preto je sloganom podujatia „2025 – The year of X“. SlovakiaTech predstaví robotizáciu a automatizáciu v priemysle, kyborgov a robotizáciu človeka, interakcie medzi ľuďmi a strojmi, využívanie umelej inteligencie a čisté technológie pri obnove planéty.
Nadchádzajúci 7. ročník SlovakiaTechu prinesie nevídaného hosťa. Jeden z hlavných spíkrov konferencie nebude z mäsa a kostí, ale z kaučuku a kovu. Sophiu – najpokročilejšieho robota-humanoida podobného človeku vyvinuli v hongkonskej spoločnosti Hanson Robotics v roku 2016 a odvtedy jej prítomnosť vždy vyvolá obrovský záujem.
„Podarila sa nám veľmi veľká vec! Na Slovensko príde prvýkrát v histórii humanoid. A nie hocijaký. Teším sa ako sa Slováci zoznámia so Sophiou – robotom, ktorý vyzerá celkom ako človek a vďaka AI dokáže viesť plnohodnotnú konverzáciu s ľuďmi,“ s hrdosťou oznámil prezident SlovakiaTechu a bývalý minister hospodárstva Juraj Miškov. Atraktivitu Sophie zvyšuje aj fakt, že hovorí bezchybne 20 jazykmi a jej IQ je vyššie ako Einsteinovo. V roku 2017 získala saudskoarabské občianstvo, čím sa stala prvým robotom, ktorý má právnu subjektivitu vo zvrchovanom štáte. Zároveň sa Sophia stala prvým neľudským stvorením, ktoré Rozvojový program OSN vymenoval za ambasádora inovácií. Ako dodal Juraj Miškov, „Sophia sa už učí po slovensky, aby sa návštevníkom SlovakiaTechu mohla prihovoriť v rodnej reči!“ Na SlovakiaTechu sa Sophia predstaví ako keynote rečníčka a bude diskutovať o budúcnosti interakcie medzi ľuďmi a strojmi, etických aspektoch umelej inteligencie a potenciáli technológií meniť náš každodenný život.
Festival SlovakiaTech sa opäť rozrástol. Počas 2 dní tam uvidíte vyše 120 domácich a zahraničných spíkrov a tentoraz pribudne aj štvrté pódium špeciálne určené študentom a učiteľom technických odborov stredných a vysokých škôl. Program štvrtého pódia je venovaný svetlým a odvráteným stránkam digitálneho sveta a technológií, teda témam, ktoré sa týkajú každého z nás bez rozdielu, najmä digitálneho vzdelávania a zdravého a bezpečného používania technológií.
Konferencia SlovakiaTech 2025 predstaví na štyroch pódiách tieto hlavné tematické okruhy:
BusinessX – predstaví (bezpečnostné technológie, priemysel 5.0, robotizáciu a automatizáciu, transformáciu zručností pracovnej sily)
HumanX – priblíži (budúcnosť zdravotnej starostlivosti, kyborgov a robotizáciu človeka, revolúciu dlhovekosti, mentálne zdravie v technologickej ére, interakcie medzi človekom a strojom)
Tech-X – ukáže (cloudové riešenia a dopady na biznis, ekosystémy umelej inteligencie, kvantové technológie, bezpečnostné stratégie chrániace budúcnosť)
CleanX – bude pokrývať (udržateľnosť, čisté technológie pri obnove planéty, redefinícia využitia zdrojov a zelené biznis modely budúcnosti).
Vo výstavnej časti EXPO uvidia návštevníci expozície slovenských inovatívnych a technologických firiem. Jedným z najfotografovanejších výstavných exponátov okrem už spomínanej robotky Sophie bude slovensko-čínsky robot-humanoid BEN BEN, ktorého vyvíjajú spoločnosti DiusAI a ELEVATE Slovakia. Ben Ben má ambíciu stať sa autonómnym digitálnym partnerom človeka. Divácky atraktívny bude aj 3MON RESCUE tím, ktorý spája inovatívne technológie a zásahovú prax. Naživo uvidíte dva špičkové roboty, ktoré idú tam, kam človek nemôže. Colossus – viacúčelový zásahový robot, ktorý sa preslávil pri požiari Notre-Dame v Paríži a First Mover – robot na bezpečný presun vozidiel. Predstaví sa aj mobilná zdravotnícka simulačná jednotka zo Slovinska, ktorá slúži na vzdelávanie a tréning zdravotníckych záchranárov.
SlovakiaTech spolu s FIRST Global Slovakia uvedie aj skutočnú robotickú arénu. Návštevníci sa môžu tešiť na mikro-priateľské zápasy medzi tímami zo Slovenska, ktoré sa zapájajú do prestížnej svetovej robotickej súťaže FIRST Global.
Nebudú chýbať ani expozície univerzít TUKE, UPJŠ a UNIZA, IBM fun zóna, gastro zóna, workshopy a plánujeme v druhý deň festivalu 18.9. o 7.00 SlovakiaTech-ranný beh. Čaká vás približne 5 km trasa inšpirovaná legendárnym Medzinárodným maratónom mieru. Beh je otvorený širokej verejnosti podmienkou je len jednoduchá registrácia na našom webe.
Organizátorom SlovakiaTech Forum – Expo 2023 je nezisková organizácia SlovakiaTech. Odborným garantom je PhDr. Juraj Miškov, prezident SlovakiaTech Forum – Expo a bývalý minister hospodárstva SR. Hlavnými partnermi SlovakiaTechu sú Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).
Záštitu nad SlovakiaTech Forum – Expo 2022 prevzali: Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini, Úrad podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Ministerstvo dopravy SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ako Košický samosprávny kraj a mesto Košice.
Termín: 17. a 18. september 2025
Miesto: Kulturpark, Kukučínova 2, 040 01 Košice
Otvorenie podujatia: 9.00 hod
PROGRAM 17.9.2025 (streda):
9.00 OTVORENIE KONFERENCIE
Juraj MIŠKOV, prezident SlovakiaTech Fórum-Expo 2025
Peter KMEC, podpredseda vlády SR
Patrik KRAUSPE, štátny tajomník MV SR
Rastislav CHOVANEC, štátny tajomník MZVaEZ SR
Ján HRINKO, štátny tajomník MŠVVaM SR
Rastislav TRNKA, predseda KSK
Jaroslav POLAČEK, primátor mesta Košice
10.30 TLAČOVÝ BRÍFING, pred budovou Alfa Kulturpark (za nepriaznivého počasia Alfa Bar)
10.50 PREHLIADKA VÝSTAVNEJ ČASTI EXPO, budova Alfa Kulturpark
9.00 – 17.00 Konferenčná a výstavná časť festivalu
Aktualizovaný program SlovakiaTech 2025 nájdete na www.slovakiatech.sk/program. Vstup na konferenciu je bezplatný! Podmienkou je on-line registrácia cez stránkuwww.slovakiatech.sk/registracia.
Tešíme sa na Vašu účasť.
Informačný servis