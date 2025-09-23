EÚ žiada Apple, Google a Microsoft o vysvetlenie opatrení proti finančným online podvodom

Európska únia v utorok požiadala technologických gigantov vrátane Apple, Google, Microsoft a Booking o informácie o tom, aké kroky podnikajú na boj proti finančným podvodom na internete. Komisia zaslala žiadosť o informácie v rámci zákona o digitálnych službách (DSA), ktorý vyžaduje od veľkých technologických firiem väčšiu zodpovednosť za nelegálny obsah na ich platformách.
Hovorca EÚ pre digitálne záležitosti Thomas Regnier uviedol, že cieľom je zabezpečiť ochranu používateľov v celej EÚ a tiež to, aby platformy zohrávali svoju úlohu v boji proti podvodom. Žiadosť sa týka Apple App Store, Google Play, platformy Booking a vyhľadávača Microsoft Bing.
EÚ sa obáva, že podvodníci môžu využiť obchody s aplikáciami na vytváranie falošných aplikácií vydávajúcich sa za legitímnych poskytovateľov bankových služieb, alebo môžu zverejňovať odkazy na falošné webové stránky vo vyhľadávačoch.
Zákon o digitálnych službách a jeho „sesterský“ zákon o digitálnych trhoch predstavujú posilnený právny rámec EÚ na zabezpečenie spravodlivej konkurencie a ochrany používateľov online. EÚ už začala vyšetrovania voči platformám Meta (Facebook, Instagram), TikTok a X.
Tieto pravidlá však čelia kritike zo strany bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa a technologického sektora v USA, ktorí ich označujú za cenzúru. EÚ tieto obvinenia odmieta a zdôrazňuje, že nelegálne praktiky v reálnom svete sú nelegálne aj online. EÚ tiež vyvíja tlak na čínske technologické spoločnosti, ako je AliExpress.