Švajčiarsky operátor Swisscom potvrdil rokovania o kúpe talianskej pobočky Vodafone za osem miliárd eur

Švajčiarsky telekomunikačný operátor Swisscom v stredu potvrdil, že rokuje so spoločnosťou Vodafone Group o možnej kúpe jej talianskej dcérskej spoločnosti za 8 miliárd eur.

Švajčiarska firma, ktorej väčšinovým vlastníkom je švajčiarska vláda, vo vyhlásení uviedla, že vedie „pokročilé exkluzívne rokovania“ o kúpe celej spoločnosti Vodafone Italia a jej zlúčení s talianskou dcérskou spoločnosťou Swisscomu, firmou Fastweb.

Operátor Swisscom tvrdí, že ak sa kúpa uskutoční, zvýši to jeho hodnotu a tok hotovosti a pomôže zlepšiť jeho dividendovú politiku. Švajčiarsky telekomunikačný operátor dodal, že akvizícia by znížila náklady a pripravila pôdu pre dosiahnutie synergií a bola by v súlade s cieľmi švajčiarskej vlády.