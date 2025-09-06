Google dostal do EÚ pokutu 2,95 miliardy eur, prezident Trump na rozhodnutie reagoval ostrými slovami

Európska únia udelila spoločnosti Google pokutu vo výške 2,95 miliardy eur za zneužitie dominantného postavenia v oblasti reklamných služieb. Google podľa Európskej komisie uprednostňoval vlastné reklamné služby, čím poškodzoval vydavateľov, inzerentov aj spotrebiteľov. „Toto správanie je nezákonné podľa pravidiel EÚ o hospodárskej súťaži,“ uviedla šéfka európskej komisie pre hospodársku súťaž Teresa Ribera.
Ostré slová Trumpa
Google avizoval, že sa proti rozhodnutiu odvolá. Firma označila pokutu za neopodstatnenú a varovala, že požadované zmeny by poškodili tisíce európskych podnikov. „Európska únia nám ukladá neopodstatnenú pokutu a vyžaduje zmeny, ktoré sťažia tisícom európskych firiem zarábať peniaze,“ povedala Lee-Anne Mulholland, globálna riaditeľka pre regulačné záležitosti Google.
Google dostal vo Francúzsku rekordnú pokutu, porušil pravidlá o cookies
Americký prezident Donald Trump rozhodnutie ostro kritizoval a pohrozil zavedením nových ciel voči Európe. „Veľmi nespravodlivé, a americký daňový poplatník to nebude akceptovať!,“ uviedol na svojej sociálnej sieti Truth Social. Dodal, že jeho administratíva „NEPODPORÍ takéto diskriminačné kroky“ a ak bude pokuta potvrdená, spustí konanie na uvalenie odvetných ciel.
Komisia chce životaschopný plán
Európska komisia zároveň nariadila Googlu, aby do 60 dní predložil plán na ukončenie svojich „praktík uprednostňovania vlastných služieb“ a riešenie konfliktu záujmov. „Ak nepredloží životaschopný plán, Komisia nebude váhať uložiť primerané opatrenia,“ upozornila Ribera. Podľa nej, sa ako najefektívnejšie riešenie javí štrukturálne opatrenie, napríklad predaj časti reklamného biznisu.
Materská spoločnosť Alphabet v júli oznámila kvartálny zisk 28,2 miliardy dolárov, prevažne z reklamy. Európska komisia už v minulosti uložila Google viaceré pokuty, vrátane 4,1 miliardy eur v roku 2018 za zneužitie dominantného postavenia v operačnom systéme Android a 2,4 miliardy eur v roku 2017 za protisúťažné praktiky v oblasti porovnávania cien.
V poslednom týždni čelil Google ďalším sankciám. Americký súd mu uložil pokutu 425 miliónov dolárov za neoprávnené zhromažďovanie údajov používateľov, a francúzsky úrad pre ochranu údajov mu udelil pokutu 325 miliónov eur za porušenie pravidiel o internetových cookies.
Európska Publishers Council, ktorá podala sťažnosť na Google, uviedla, že pokuta nestačí. „Bez silného a rozhodného vymáhania pokút bude toto Google považovať len za náklad podnikania, pričom bude naďalej upevňovať svoju dominanciu v oblasti umelej inteligencie,“ povedala riaditeľka Angela Mills Wade.