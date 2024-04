Americký zákaz TikToku: Malé podniky čelia neistote

Nedávne rozhodnutie Senátu Spojených štátov a nasledujúce prezidentovo podpísanie zákona, ktorý by mohol viesť k zákazu populárnej sociálnej mediálnej platformy TikTok, spôsobuje obavy v mnohých sektoroch amerického hospodárstva, predovšetkým medzi malými podnikmi a nezávislými tvorcami obsahu. Tento krok by mohol mať významné dôsledky nielen na domácej pôde, ale aj v globálnom meradle. Zákon, ktorý bol schválený dňa 24. apríla, vyžaduje, aby materská spoločnosť TikTok ByteDance predala aplikáciu nečínskym vlastníkom alebo čelila plošnému zákazu v USA.

Úder pre malé podniky

Podľa údajov spoločnosti TikTok z marca 2024 využíva platformu viac ako sedem miliónov malých amerických podnikov, ktorým v roku 2023 vygenerovala príjmy vo výške 15 miliárd USD. Na medzinárodnej scéne TikTok oznámil, že malé a stredné podniky na platforme prispeli v roku 2023 k HDP Nemecka, Francúzska, Talianska, Holandska a Belgicka sumou 4,8 miliardy EUR.

Pre Shiru, tvorkyňu obsahu s viac ako 500 000 sledovateľmi, predstavuje TikTok hlavný zdroj príjmov. „Pracovala som na budovaní skutočne oddaného publika, uverejňovaní a upravovaní po celé roky. Bola to náročná cesta, ako na tom zarobiť peniaze, takže som naozaj vďačná, že som urobila skok,“ uviedla pre BBC. Zákaz by pre ňu a mnohých ďalších znamenal nielen stratu príjmov, ale aj potenciálne státisíce pracovných miest, ktoré TikTok podľa jej slov v USA poskytuje.

Globálne dôsledky a hľadanie alternatív

Zákaz by mal zásadný dopad aj na medzinárodné podniky, ktoré sa spoliehajú na americké publikum. Ileana Justine, ktorá má takmer 200 000 fanúšikov, zdôraznila, že platforma umožňuje rozšírenie produktov a obchodov, čo môže úplne zmeniť ich podnikanie. „Mám veľa priateľov, ktorí vďaka TikTok dokázali zmeniť svoje podnikanie z vedľajších problémov na prácu na plný úväzok,“ povedala.

Expertka na digitálny marketing Kristen Schiele z University of Southern California poukázala na to, že hľadanie alternatívy nebude jednoduché, najmä preto, že mnohí podnikatelia sa zameriavajú na oslovenie generácie Z, ktorá tvorí veľkú časť výdavkov na TikTok. „Je ťažké ich dosiahnuť na inej platforme,“ uviedla.

Neistá budúcnosť

ByteDance, materská spoločnosť TikTok, má teraz minimálne 270 dní na predaj aplikácie od momentu, keď zákon podpísal prezident Biden, obdobie, ktoré sa môže ešte predĺžiť v dôsledku súdnych sporov. Toto obdobie poskytuje podnikom čas na prípravu a možný presun na iné platformy, avšak neistota prevláda.

Matt McGuckin, zakladateľ Dappz Sports, uviedol, že TikTok je pre jeho podnik viac ako len zdroj príjmov. „Toto je miesto, do ktorého sme vložili najviac energie a kde sme vybudovali našu komunitu, a bola by škoda o ňu prísť, aj keď by sme uspeli na iných platformách,“ vyjadril obavy.