Remišovej projekt štátnej IT akciovky sme od počiatku považovali za nevhodné riešenie, pripomína prezident ITAS

Štátna spoločnosť Slovensko IT nebola vôbec pripravená na vývoj zložitých informačných systémov. Túto úlohu jej zverilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) ako zakladateľ a vlastník.

Prezident IT Asociácie Slovenska (ITAS) Emil Fitoš na to v utorok upozornil s tým, že problémom bola kvalita výstupov, nedodržiavanie termínov, ale aj nedostatočné skúsenosti s IT riešeniami pre eGovernment.

Ako pripomenul, Slovensko IT od vzniku akciovky v roku 2020 považovali za nevhodné riešenie, mnohé jej aktivity opakovane kritizovali a po troch rokoch jej pôsobenia im dal vývoj udalostí za pravdu. Minister informatizácie Richard Raši (Hlas-SD) predtým informoval o ukončení činnosti spoločnosti pre jej veľkú celkovú stratu od jej založenia.

Nesprávne vyhodnotenie od začiatku

Ministerstvo informatizácie podľa Fitoša už na začiatku nesprávne vyhodnotilo, čo znamená vlastniť a rozvíjať IT firmu. Krátko po založení sa Slovensko IT odklonilo od pôvodného zámeru.

„Mala to byť firma, ktorá by uvádzala hotové riešenia do prevádzky a vykonávala drobné zmeny či integračné práce. Mala sa teda v prvom rade starať o rozvoj štátnych informačných systémov alebo o internetové stránky a aplikácie štátnych organizácií,“ uviedol prezident ITAS. Tvrdí, že firma bola postavená do situácie, na ktorú nebola personálne a organizačne vybavená.

„Z nášho pohľadu to vyzeralo tak, že hlavným prínosom pre štát bolo, že vďaka zapojeniu Slovensko IT bolo možné vyhnúť sa verejnému obstarávaniu,“ podotkol.

Hlavné argumenty pre vznik Slovensko IT

Efektivita, úspory a „odstrihnutie sa“ od súkromných IT dodávateľov, ktoré boli hlavnými argumentmi pre vznik Slovensko IT, podľa Fitoša boli len ilúziou a nikdy nenaplnenou ambíciou. V konkrétnych prípadoch videli, že služby štátnej spoločnosti neboli lacnejšie v porovnaní so službami komerčných IT spoločností.

„Jedným z posledných dôkazov tejto neefektivity boli súťaže na personálne kapacity za riadne trhové ceny, ktoré si štátna firma musela nakupovať od komerčných IT firiem, aby vôbec stihla dodávať zazmluvnené projekty,“ priblížil.

Štát ako vlastník IT spoločnosti podľa Fitoša nikdy nedokázal naplniť ambície, že v podnikaní sú najväčšími výzvami udržať firmu v dobrej finančnej kondícii a budovať kvalitný tím. Obe si vyžadujú niekoľkoročné úsilie a nasadenie.

„V IT Asociácii Slovenska pevne veríme, že politici a štátni manažéri sa v budúcnosti vyhnú takýmto experimentom a budú sa venovať veciam, ktoré sú pre digitalizáciu štátu naozaj užitočné,“ dodal Emil Fitoš.