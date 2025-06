Milióny fanúšikov, pozvania na rande od celebrít: AI influencerky dobýjajú svet Instagramu

Keď si otvoríte ich profil na Instagrame, na prvý pohľad vyzerá všetko normálne. Sú krásne, populárne, zarábajú tisíce a fanúšikovia ich zbožňujú. Je v tom len jediný háčik, neexistujú. Reč je o modelkách a influencerkách vytvorených umelou inteligenciou.

Hoci by ste si možno povedali, že ľudia jednoznačne spoznajú modelku vytvorenú AI, opak je pravdou. Mnohé z nich sú dokonca také realistické, že dostávajú od známych celebrít a športovcov pozvania na rande. Dôkazom je prvá španielska AI influencerka, ružovovlasá kráska Aitana Lopez, vytvorená agentúrou Clueless.

O digitálnu krásku mal záujem slávny herec

Dnes má v profile označenie AI, čo potenciálnych nápadníkov značne zredukovalo. „Raz nám napísal jeden známy herec z Latinskej Ameriky, aby si s ňou dohodol rande… Nemal vôbec tušenie, že Aitana v skutočnosti neexistuje,“ podotkol tvorca modelky a zakladateľ agentúry Clueless Rubén Cruz v rozhovore pre Euro News s tým, že daný herec nebol jediný taký prípad. Mnoho ľudí nedokáže rozpoznať, že ich modelka je len počítačové dielo.

„Tento herec má asi 5 miliónov sledovateľov a niektorí z nášho tímu pozerali jeho televízny seriál, keď boli deťmi. Netušil, že Aitana neexistuje,“ dodal Cruz.

Neexistujúca fitness influencerka si na Instagrame získala viac ako 300-tisíc sledovateľov a údajne svojím obsahom zarába tisíce dolárov mesačne. Aitana je súčasťou novej vlny digitálnych výtvorov, ktoré je čoraz ťažšie oddeliť od skutočných ľudí.

Zatiaľ čo predchádzajúce generácie modeliek s umelou inteligenciou boli ľahko rozpoznateľné, nové techniky v AI to robia takmer nemožným. Tisíce fanúšikov Aitanu denne zaplavujú komplimentmi a dokonca podpísala zmluvu na spoluprácu s prestížnou spoločnosťou pre fitness doplnky výživy.

AI modelky nemôžu pôsobiť príliš dokonalo

„AI prosperuje na bezchybných obrázkoch, my robíme opak,“ povedal dizajnér Aitany Cruz v rozhovore pre portál Marca. „Po prvé, nenechávame pokožku takú hladkú. Keby sme vám ukázali fotografiu, ako to vyzerá po použití AI, vedeli by ste, že takáto pokožka neexistuje.“

Aby boli modely AI realistickejšie, vývojári nahrávajú do softvéru obrázky reálnych ľudí s nedokonalosťami a používajú techniky, ako je pridávanie vrások alebo nedbalé upravenie vlasov s cieľom stratiť známky dokonalosti.

Výskum ukazuje, že je čoraz ťažšie oddeliť umelú inteligenciu od organických obrázkov. V jednej analýze sa 260 účastníkov pokúsilo rozlíšiť skutočných ľudí z Google vyhľadávania od tvárí vytvorených AI, ale podarilo sa im to správne len v 61 percentách prípadoch.

Ak však vezmeme do úvahy, že účastníci mali na rozhodovanie dostatok času, pri bežnom scrollovaní Instagramu máme len minimálnu šancu rozpoznať, či sa pozeráme na reálnu osobu.

Prvá španielska AI influencerka, ružovovlasá kráska Aitana Lopez vytvorená agentúrou Clueless. Foto: www.instagram.com

Astronomické zárobky

Tvorcovia AI influenceriek veľmi dobre vedia, že dobre vyzerajúce ženy s jemne provokačným profilom dokážu prilákať množstvo sledovateľov. Okrem spoluprác s rôznymi značkami, ktorých produkty promujú, vsadilo pri vidine zisku mnoho tvorcov na staré dobré pravidlo „sex predáva“. Virtuálne modelky majú často OnlyFans alebo iné služby predplateného obsahu pre fanúšikov. Za obsah si tvorcovia pýtajú mesačné predplatné, pričom služby sú známe najmä sexuálnym obsahom.

Keďže používanie AI na OnlyFans je náročné a má veľa pravidiel, ľudia preferujú iné platformy, ktoré umožňujú tvorcom používať obsah s AI. Sú to napríklad Fanvue, Fansly či Patreon. Na platformu Fanvue, ktorá je podobná platforme OnlyFans, nahráva svoje fotografie v spodnej bielizni aj vyššie spomínaná Aitana Lopez. A nie je zďaleka jedinou AI modelkou, píše Fortune.

Obsah pre dospelých im tvorí deepfake

Jednou z najvplyvnejších osobností na Fanvue je Emily Pellegrini, 23-ročná influencerka, ktorá svojím odberateľom zverejňuje obsah pre dospelých pomocou technológie deepfake. Platforma Fanvue uvádza, že Emily Pellegrini, jedna z najpopulárnejších modeliek umelej inteligencie na ich stránke, vygeneruje v priebehu jedného mesiaca tržby vo výške 23-tisíc dolárov.

Kto je za týmto mimoriadne úspešným virtuálnym profilom? To nie je známe, keďže skutočné tváre AI modeliek sú zvyčajne utajené. Títo ľudia strávia niekoľko hodín tvorbou obsahu a chatovaním so stovkami platenými odberateľmi, pričom z obsahu je možné zarobiť tisícky eur mesačne. Aitana, ku ktorej virtualite sa dokonca priznávajú, zarobila minulý rok za jeden mesiac 11-tisíc dolárov.

Ďalšou mimoriadne úspešnou AI influencerkou je Kensley Pope s takmer pol miliónom fanúšikmi na Instagrame. Čo je na nej také zaujímavé? Kensley má tri prsia, ktoré hrdo vystavuje v každom príspevku a samozrejme jej v profile nechýba link na predplatné exkluzívneho obsahu za 20 eur mesačne.

Fanúšikom nevadí, že sú digitálne

Diana Núñezová, spoluzakladateľka influencerskej marketingovej agentúry The Clueless, povedala pre Fortune, že publicita, ktorú Aitana získala po odhalení, že jej postava bola vytvorená umelou inteligenciou, jej popularite nebrzdila.

„Aj po tom, čo médiá odhalili, že je výtvorom umelej inteligencie, mnohí sledovatelia jej stále vyjadrovali podporu. Kľúčom je vytvoriť si osobnosť, s ktorou sa jej sledovatelia ľahko stotožnia, aby cítili skutočné puto,“ povedala Núñez.

Označenie AI v profiloch

Hoci sa čoraz viac diskutuje o etike umelej inteligencie na sociálnych sieťach, AI influencerky zatiaľ nemajú povinnosť verejne priznávať, že nie sú skutočné osoby. Na Instagrame síce niektoré z nich v bio uvedú označenie ako „Virtual AI Model“, „Digital Human“ či „AI Generated“, no v mnohých prípadoch o ich pôvode neinformuje ani jediné slovo. Pre bežného používateľa tak môže byť takmer nemožné rozpoznať, že ide o výtvor algoritmu.

Platformy ako Instagram a TikTok síce od tvorcov požadujú označovanie AI generovaného obsahu, no samotné profily, ktoré vystupujú ako ľudia, nemusia automaticky priznávať, že ide o umelú inteligenciu. A tak vzniká priestor pre manipuláciu, najmä ak AI modelka flirtuje v komentároch, odpovedá na správy alebo zverejňuje intímne ladený obsah.

Niektoré platformy sa preto snažia vytvárať automatické rozpoznávanie AI obrázkov a pridávať označenia ako „AI generated“ priamo do obsahu, no ak profil vyzerá ako bežný používateľ, pridáva fotografie, príbehy a odpovedá na správy, mnoho ľudí predpokladá, že ide o reálnu osobu, čo z neho robí veľmi efektívny marketingový nástroj.

Jednou z najvplyvnejších osobností na Fanvue je Emily Pellegrini, 23-ročná influencerka, ktorá svojim odberateľom zverejňuje obsah pre dospelých pomocou technológie deepfake. Foto: www.instagram.com

Do trendu sa zapájajú aj veľké značky

Umelé tváre neovládli iba svet sociálnych sietí, začínajú byť populárne aj v módnom biznise. Módna značka H&M sa stala súčasťou AI revolúcie v módnom priemysle. Vyhlásila, že plánuje urobiť 30 digitálnych klonov svojich modeliek, ktoré bude následne využívať na marketing a na zdieľanie obsahu prostredníctvom sociálnych médií.

„Sme zvedaví preskúmať, ako prezentovať našu módu novými kreatívnymi spôsobmi a využiť výhody nových technológií. A zároveň zostať verní nášmu záväzku k osobnému štýlu,“ uviedol vo vyhlásení hlavný kreatívny riaditeľ spoločnosti Jörgen Andersson.

Na iniciatívu módneho domu upozornil magazín Business of Fashion. Spoločnosť H&M pre médiá uviedla, že modelky si ponechajú práva na svoje digitálne repliky a ich používanie spoločnosťou a inými značkami na účely, ako je marketing. Dodala, že jej obrázky sa pravdepodobne spočiatku použijú v príspevkoch na sociálnych sieťach s vodoznakmi, ktoré jasne objasnia použitie umelej inteligencie.

Paul W. Fleming, generálny tajomník odborového zväzu Equity, ktorý zastupuje módne modelky v Spojenom kráľovstve, povedal, že plná kontrola modeliek nad ich podobizňou a spravodlivá odmena za jej používanie sú „nevyhnutné“.

Módne firmy vrátane Hugo Boss a Levi Strauss & Co sa tiež pustili do používania generatívnej umelej inteligencie pre obrázky produktov. Využívanie AI v módnom priemysle vyvoláva obavy o redukciu pracovných príležitostí v brandži, hoci spoločnosť H&M uviedla, že modelky budú odmeňované za používanie svojich digitálnych dvojčat podobným spôsobom ako v súčasnosti.

Zákony reagujú pomaly

Skutočnosť, že AI influencerky a modelky generujú tisíce dolárov mesačne je dôkazom toho, že model tvorby digitálneho obsahu a marketingu sa mení nezastaviteľným tempom. Virtuálne osobnosti nevyžadujú honoráre, neodchádzajú na dovolenku a nikdy nezostarnú, a to z nich robí mimoriadne efektívny nástroj pre značky.

Zákony a platformy zatiaľ reagujú pomaly. Označenie AI profilu je dobrovoľné, pravidlá nejednotné a kontrola nedostatočná. Výsledkom je priestor, kde môžu virtuálni influenceri ovplyvňovať správanie, emócie aj peňaženky skutočných ľudí.