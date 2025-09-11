Francúzski zákonodarcovia navrhujú zákaz sociálnych sietí pre deti do 15 rokov

Deťom mladším ako 15 rokov vo Francúzsku by malo byť úplne zakázané používanie sociálnych médií a osoby od 15 do 18 rokov by mali čeliť nočnému „digitálnemu zákazu vychádzania“. Vo štvrtok to uviedol výbor francúzskeho parlamentu zaoberajúci sa touto záležitosťou.
Tieto odporúčania vyplývajú zo správy výboru, ktorý počas niekoľkých mesiacov zbieral svedectvá od rodín, predstaviteľov sociálnych sietí a influencerov.
Kancelária prezidenta Emmanuela Macrona už naznačila, že podporuje zákaz pre deti a mladistvých, pričom Austrália minulý rok začala pripravovať podobný zákon zakazujúci používanie sociálnych sietí osobám mladším ako 16 rokov.
Predseda výboru Arthur Delaporte tiež pre agentúru AFP povedal, že podá trestné oznámenie proti populárnej platforme TikTok za „ohrozovanie životov“ používateľov.
Výbor bol zriadený v marci, aby preskúmal vplyv TikToku na psychiku maloletých po tom, čo v roku 2024 proti platforme podalo sedem rodín žalobu, v ktorej ju obvinili z vystavovania svojich detí obsahu, ktorý ich nabáda k samovražde.
Hlavná autorka správy Laure Millerová uviedla, že návykový dizajn TikToku a jeho algoritmus boli napodobnené aj inými sociálnymi sieťami.