Nesprávne nastavené rádiové zariadenia rušia meteoradary SHMÚ, prevádzkovateľov žiadajú o nápravu

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb upozorňuje prevádzkovateľov širokopásmových rádiových zariadení, ako sú systémy bezdrôtového prístupu (WAS) a lokálne rádiové siete (RLAN), že ich prevádzka v pásme 5,6 GHz môže spôsobovať škodlivé rušenie meteorologických radarov Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).
Desiatky rušení
Meteoradary zohrávajú kľúčovú úlohu pri včasnom varovaní pred nebezpečnými poveternostnými javmi a zabezpečujú bezpečnosť letovej prevádzky v civilnom letectve. Zariadenia WAS a RLAN, ktoré fungujú na princípe Wi-Fi, často zasahujú do frekvenčného rozsahu meteoradarov, čo narúša ich prevádzku.
„SHMÚ každoročne identifikuje a nahlasuje úradu desiatky rušiacich zariadení. Úrad následne lokalizuje zariadenia, identifikuje prevádzkovateľov a prijíma opatrenia v súlade so zákonom o elektronických komunikáciách,“ uviedol predseda úradu Ivan Marták.
Hrozba sankcií
Za porušenie hrozia sankcie od 200 eur až do výšky 10 % z ročného obratu prevádzkovateľa. Konkrétne frekvencie meteoradarov sú: Malý Javorník (5605 MHz), Španí laz (5615 MHz), Kubínska hoľa (5630 MHz) a Kojšovská hoľa (5645 MHz). Tieto radary sú podľa Rádiokomunikačného poriadku ITU prednostnou službou, ktorá musí byť chránená pred rušením.
Úrad vyzýva prevádzkovateľov, aby pri plánovaní a prevádzke sietí v pásme 5,6 GHz dodržiavali podmienky všeobecného povolenia č. VPR – 01/2022, používali zariadenia s maximálnym vyžiareným výkonom 1 W a aktívne využívali techniky zmierňovania rušenia TPC a DFS. Odporúčania zahŕňajú aj vyhýbanie sa používaniu frekvencií meteoradarov v okruhu 50 km a zabezpečenie, aby zariadenia nesmerovali priamo na radary.