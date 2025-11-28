Rusko zvažuje úplný zákaz WhatsAppu, obviňuje ho z podpory kriminality

Rusko oznámilo, že zvažuje zákaz populárnej komunikačnej služby WhatsApp, ktorú obviňuje z nedostatočného boja proti kriminalite. Krok prichádza v čase, keď Kremeľ čoraz viac tlačí obyvateľov k využívaniu štátom podporovaných digitálnych platforiem. Rusko už v auguste zablokovalo používateľom možnosť telefonovať cez WhatsApp, čo je súčasť širšieho zásahu proti západným sociálnym sieťam.
Rusko obmedzuje hovory cez aplikácie WhatsApp a Telegram
Ruská Federálna služba pre dohľad nad komunikáciami, informačnými technológiami a masmédiami (Roskomnadzor) v piatok uviedla, že WhatsApp sa využíva na „organizovanie a vykonávanie teroristických útokov v krajine, na nábor páchateľov, ako aj na podvody a ďalšie trestné činy páchané na našich občanoch“. „Ak komunikačná platforma nebude dodržiavať ruské zákony, bude úplne zablokovaná,“ uviedol Roskomnadzor.
Americká technologická spoločnosť Meta, ktorá aplikáciu vlastní, sa zatiaľ k situácii nevyjadrila. Najpopulárnejšími komunikačnými platformami v Rusku sú WhatsApp a Telegram.
Moskva chce, aby komunikačné platformy poskytovali prístup k údajom na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní, na účely vyšetrovania podvodov a činností, ktoré Rusko označuje za „teroristické“. Obhajcovia ľudských práv varujú, že takýto krok by ešte viac posilnil ruský dohľad nad obyvateľmi krajiny a mohol by slúžiť na prenasledovanie kritikov Kremľa, ruského vodcu Vladimira Putina či vojny na Ukrajine.