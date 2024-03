Prvá bitka so sociálnymi médiami je prehratá, podľa odborníčky je to vážne obzvlášť pre Slovensko

V súvislosti so zavádzaním umelej inteligencie je veľmi dôležité vzdelávanie ľudí. Riaditeľka Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií Mária Bieliková upozornila, že umelá inteligencia ako veda je pozadu za praxou. Podľa nej vedci nevedia tak rýchlo bojovať proti falošným alebo nepravdivým obrázkom vygenerovaným s pomocou umelej inteligencie.

„Ľudia musia vedieť ako sa správať, ale musia mať aj nástroje, ktorými si budú vedieť pomôcť. Regulácia umožní presne to, aby sme nastavili pravidlá, lebo hrozby sú už v súčasnosti,“ povedala v utorok odborníčka na konferencii ITAPA AI & Robotics 2024. Upozornila, že prvú bitku so sociálnymi médiami sme ako spoločnosť podľa nej definitívne prehrali a už sa menia spoločenské pravidlá vo svete. „Je to celkom vážne, pre Slovensko dnes ešte obzvlášť,“ podotkla Mária Bieliková.

Zaostávame najmä v biznise

Tvrdí, že Slovensko v prípade umelej inteligencie momentálne výrazne zaostáva v Európe najmä v biznise.

„Umelá inteligencia má obrovský potenciál a vie priniesť doslova bilióny eur ročne, pokiaľ v tom vlaku pôjdeme,“ uviedla riaditeľka Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií. Verí, že sa podarí prekonať obavy z využívania nových technológií, no za jeden z najväčších problémov krajiny považuje odchod talentov.

„Umelá inteligencia môže tomu pomôcť. Nie že by nejaké algoritmy vyhľadávali ľudí v zahraničí, ale môžu tu vzniknúť zaujímavé príležitosti,“ poznamenala Mária Bieliková. Ich misiou je prepájať akadémiu a biznis, prinášať do neho „excelentnú vedu“, no bez nej, špeciálne bez umelej inteligencie, to pôjde veľmi ťažko. Aj keď je na Slovensku veľký problém so školstvom, podľa nej je veľmi užitočné posielať mladých aj von, ale nech sa potom vracajú a treba im vytvárať príležitosti.

Tri hlavné trendy

Poradca pre generatívnu stratégiu umelej inteligencie Walter Pasquarelli načrtol v tomto roku tri hlavné trendy, ktoré budú pre Slovensko dôležité, ak sa chce posunúť takisto dopredu. Prvou oblasťou je legislatíva.

„Ako vieme, Európska únia prijala zákon o umelej inteligencii, ktorý bude dôležitý aj pre Slovensko, aby ho adaptovalo v správnej miere a aby ste vlastnú krajinu ochránili pred hrozbami, ktoré s touto oblasťou súvisia,“ informoval na konferencii expert. Ako poznamenal, aj v Bruseli chápu, že budú musieť nechať na jednotlivých národných štátoch, aby si vytvorili vlastné legislatívne prostredie, chránili sa pred možnými hrozbami a posúvali sa zároveň vpred.

Druhou oblasťou je adopcia alebo prijímanie samotnej umelej inteligencie.

„Doteraz sme sa zaoberali tým, aby sme pochopili, ako sa naučiť, čím je umelá inteligencia, ale teraz sa už musíme učiť, ako ju využiť, aby sme sa pohli vpred. Je to oblasť, ktorú musíme nielen pochopiť, ale s ňou aj narábať, aby sme boli schopní umožniť našim podnikom prežiť,“ hovorí Walter Pasquarelli.

Treťou oblasťou sú hrozby, ktoré by mohli uškodiť. Aj Svetové ekonomické fórum podľa neho ohlásilo, že je to jedna z hlavných oblastí, ktorú budeme musieť začať regulovať, aby sme sa vyhli problémom v budúcnosti.

„Hrozby vidíme na príkladoch celebrít, ktoré sú obeťami fejkových videí alebo výstupov, ktoré sú generované umelou inteligenciou. Samotný fejkový obrázok alebo video nie je hrozbou, skôr je hrozbou reakcia naň,,“ myslí si. Cestou, ako sa z toho dostať, je podľa neho vzdelávať verejnosť, aby vedela ako reagovať na takéto hrozby.