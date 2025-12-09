Pellegrini vystúpil na ITAPA AI 2025, apeloval na vznik európskeho centra pre umelú inteligenciu po vzore CERN-u - VIDEO, FOTO

Európa stojí pred zásadným rozhodnutím, ktoré môže ovplyvniť jej technologickú budúcnosť na celé desaťročia. Uviedol to prezident SR Peter Pellegrini počas svojho vystúpenia na konferencii ITAPA AI 2025, ktorá je tento rok venovaná najnovším trendom v oblasti umelej inteligencie, jej využitiu a strategickému smerovaniu Európy. Na podujatí vystúpil spolu s časticovým fyzikom Petrom Chochulom, ktorý pôsobí v Európskej organizácii pre jadrový výskum CERN.
Prezident upozornil, že hoci má Európa silné zázemie v oblasti inovácií a talentovaných ľudí, nedisponuje dostatočne robustnou kapitálovou infraštruktúrou, ktorá by umožnila realizáciu technologických projektov na globálnej úrovni.
Vznik európskeho centra pre umelú inteligenciu
Podľa jeho slov sa neraz stáva, že kreatívni odborníci s excelentným vzdelaním narážajú pri financovaní a zavádzaní svojich nápadov na systémové obmedzenia, ktoré im bránia v konkurencii s flexibilnejšími riešeniami zo Spojených štátov alebo iných častí sveta.
„Ak sa pustíme len do totálneho súperenia s krajinami alebo s časťami sveta, ktoré už nás, a to si treba priznať, predbehli a sú veľmi ďaleko, môže to byť veľmi náročné,“ vyhlásil prezident.
Slovensko má podľa Pellegriniho potenciál byť aktívnym hráčom v oblasti AI, bez inovácií a legislatívy nám ale ujde vlak – FOTO
Ako riešenie navrhol vznik európskeho centra pre umelú inteligenciu, ktoré by fungovalo na podobnom princípe ako CERN. Takéto centrum by podľa neho mohlo prepájať špičkový výskum, nápady a inovácie bez priameho tlaku na ich komercializáciu. Zároveň by poskytovalo otvorený priestor na testovanie riešení v prospech spoločnosti a mohlo by sa stať unikátnym európskym modelom rozvoja umelej inteligencie, odlišným od súčasných veľkých technologických hráčov orientovaných primárne na zisk.
Slovensko má výnimočnú pozíciu
Slovensko má podľa prezidenta Pellegriniho výnimočnú pozíciu, aby v tomto smere zohralo strategickú úlohu. Pripomenul, že krajina patrí k čistým exportérom elektrickej energie a vďaka jadrovým zdrojom dokáže poskytovať stabilný energetický výkon nepretržite počas celého týždňa.
„Slovensko je ideálne ako krajina s jadrovými zdrojmi, ktorá je dnes čistým exportérom a ktorá vie generovať 24 hodín denne, 7 dní v týždni stabilný zdroj elektrickej energie, čo je úplne to prvé a optimálne pre veľké datacentrá, ktoré by mohli na našom území byť,“ zdôraznil.
Pellegriniho navštívili zástupcovia spoločnosti Meta, prišli s manifestom pre éru umelej inteligencie
Prezident zároveň upozornil, že okrem budovania nových centier a infraštruktúr je dôležité využiť aj potenciál technológií, ktoré sú už dnes dostupné. „Slovensko ako malá krajina je predurčená na to, aby mohla byť lídrom v implementácii a v použití toho, čo už existuje,“ poznamenal s tým, že moderné riešenia je možné začať aplikovať najmä v oblasti priemyslu, verejných služieb a zdravotníctva. Týmto spôsobom môže Slovensko urýchliť proces modernizácie a efektívne vstúpiť do sféry technologickej konkurencieschopnosti.
Výzva aj šanca
Podľa prezidenta je najvyšší čas začať konať. Vníma to ako výzvu, ale zároveň aj šancu pre krajinu preukázať svoje schopnosti v oblasti inovácií. „Ja v to verím, ten potenciál tu je, poďme do toho, samozrejme rozvíjajme aj veľké európske projekty, ale nezabudnime, že Slovensko je predurčené byť úspešné v modernizácii a implementácii toho najmodernejšieho, čo na svete existuje,“ povedal.
Umelá inteligencia nás podľa Pellegriniho neznehodnotí, ak ju ustrážia ľudia a nie stroje
Na záver svojho vystúpenia vyzdvihol dôležitosť stanovenia jasných cieľov pre najbližšie obdobie. Uviedol, že téma modernizácie a technologickej transformácie môže byť spoločným menovateľom, ktorý spojí spoločnosť i politickú reprezentáciu. Podľa neho má Slovensko šancu stať sa príkladom toho, ako môže aj menšia krajina udávať smer v technologickom rozvoji, ak si zvolí jasnú víziu a dôsledne ju napĺňa.