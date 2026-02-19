Orange zaznamenal nárast tržieb aj zákazníkov, dopyt po mobilných dátach bol vyšší o takmer 55 percent

Spoločnosť Orange Slovensko dosiahla k 31. decembru 2025 celkové tržby vo výške 581 miliónov eur, čo predstavuje mierny medziročný nárast o 1,2 %. Tržby z maloobchodných služieb vzrástli o viac ako 3 % na 427,9 milióna eur, predovšetkým vďaka zlepšeniu riadenia hodnoty pre zákazníkov a rastu počtu využívajúcich fixné služby.
Úspešný rok
Počet zákazníkov využívajúcich pevný internet v optickej sieti sa medziročne zvýšil o 7,5 % na 214 tisíc, celkový počet zákazníkov pevného internetu rástol na 327 tisíc. Segment TV služieb zaznamenal nárast na 190 tisíc prístupov. Počet aktívnych zákazníkov mobilných služieb mierne klesol na 2,349 milióna, najmä kvôli úbytku zákazníkov M2M služieb.
Generálny riaditeľ spoločnosti Orange Slovensko Mariusz Gatza označil rok 2025 za úspešný napriek výzvam a zdôraznil zameranie na zákazníka ako kľúčový faktor rastu spokojnosti. Spomenul aj uvedenie nových produktov ako Paušálik, Senior paušál či Biz! paušály, a predstavenie služby Fix5GNet posúvajúcej možnosti FWA prístupu. Uviedol tiež nasadenie technológie 5G Stand-Alone s prvkami multikamerového živého vysielania.
Prvý na Slovensku
Dopyt po mobilných dátach sa zvýšil o takmer 55 %, z toho približne 30 % dát bolo prenesených cez 5G sieť, ktorá zaznamenala 40 % medziročný nárast. Orange Slovensko je prvým operátorom na Slovensku, ktorý spustil plnohodnotnú samostatnú 5G sieť dostupnú pre 52,4 % populácie. 4G sieť pokrýva 99,1 % populácie v 141 mestách a viac ako 2 300 obciach.
Fixné služby sú dostupné pre približne 1,8 milióna domácností. Optická sieť Orangeu zasahuje 616 559 domácností v 75 mestách, a prostredníctvom partnerských sietí je dostupná pre 828 987 domácností v 1006 mestách a obciach.
Orange tiež pokračoval vo svojich ekologických aktivitách – prevádzkoval 627 vysielačov so solárnym napájaním a vyrobil z obnoviteľných zdrojov 2 101 MWh elektriny, čím ušetril približne 256 ton CO2. Celkovo 83 % jeho spotrebovanej energie pochádzalo z obnoviteľných zdrojov, čo zodpovedá úspore 8 344 ton CO2.
Orange patrí medzi lídrov slovenského trhu s 2,349 miliónmi mobilných zákazníkov, 327 tisíc pevného internetu a 190 tisíc digitálnej televízie. Siete 2G, 4G a 5G pokrývajú väčšinu populácie s vysokými rýchlosťami. Spoločnosť taktiež kladie dôraz na spoločenskú zodpovednosť a je držiteľom viacero ocenení, vrátane NAY TECHBOX OPERÁTOR roka 2025.
Skupina Orange je významným globálnym telekomunikačným operátorom s viac ako 124 000 zamestnancami a výnosmi 40,3 miliárd eur za rok 2024, pôsobiacim v 26 krajinách s viac ako 310 miliónmi zákazníkov.