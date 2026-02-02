Asociácia mobilných operátorov víta a podporuje otvorenie širokej diskusie k ochrane detí a mládeže v online priestore

Asociácia mobilných operátorov (ASMOS) víta a podporuje otvorenie širokej diskusie k ochrane detí a mládeže v online priestore. Uviedla to v reakcii na zverejnenú predbežnú informáciu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR k pripravovanému zákonu o ochrane maloletých v digitálnom priestore.
Ako ďalej asociácia uviedla, za obzvlášť dôležitú považuje odbornú diskusie aj o negatívnych dôsledkoch prítomnosti detí a mládeže na sociálnych sieťach a platformách, vrátane otázky možného stanovenia vekovej hranice prístupu na tieto platformy. ASMOS zdôrazňuje, že rastúci negatívny vplyv nadmerného alebo nesprávneho využívania prístupu k online obsahu robia otázku ochrany detí a mladých ľudí, ktorí patria k najzraniteľnejším skupinám, legitímnu a v globálnom meradle čoraz naliehavejšiu.
„Za kľúčovú považujeme predovšetkým účasť čo najširšieho spektra odborníkov z oblasti školstva, ochrany zdravia, digitálnych technológií, ochrany práv detí, viacerých oblastí práva, vrátane expertov z neziskových organizácií, ktoré sa ochrane detí a mladých ľudí venujú, napríklad aj z pohľadu kyberšikany či emocionálnej zrelosti a podobne,“ uviedol výkonný riaditeľ ASMOS Henrich Krejčí.
Diskusia o vekovej hranici
Asociácia tiež pripomenula, že podobne ako iné štáty aj Slovensko už úspešne implementovalo obmedzenie používania mobilných zariadení žiakmi počas školského vyučovania. V súčasnosti vo svete prebieha diskusia o stanovení minimálnej vekovej hranice prístupu na sociálne siete a platformy.
„Spoločným menovateľom tohto aj ďalších zamýšľaných opatrení, berúc do úvahy skúsenosti a diskusiu v iných demokratických štátoch sveta, ako aj v rámci Európskej únie, je nájsť rovnováhu medzi slobodou slova, slobodným prístupom k informáciám, ochranou súkromia a osobných údajov, a ochranou oprávnených záujmov detí a mladých ľudí,“ uvádza ASMOS. Podotýka, že v diskusii je tiež dôležitá aktívna účasť škôl, rodičov aj samotnej mládeže.
„Deti, resp. mladí ľudia, využívajú digitálne technológie už ako prirodzenú súčasť svojho života. Online svet pre nich predstavuje široké možnosti na vzdelávanie, poznávanie, vzájomnú komunikáciu. Mal by byť však rovnako priestorom, kde sa cítia bezpečne. Vytvorenie čo najbezpečnejšieho digitálneho prostredia pre všetkých je tak výzvou nielen pre samotné štáty, ale aj firmy, komunity a jednotlivcov,“ zdôrazňuje Asociácia.
Potreba spoločného postupu
Podľa ASMOS prijímané legislatívne a regulačné opatrenia, ako aj aktivity v oblasti vzdelávania a prevencie, môžu byť ešte účinnejšie, ak budú výsledkom spoločného úsilia prinajmenšom na úrovni Európskej únie. Asociácia považuje za priam nemožné, aj vzhľadom na charakter on-line priestoru a hrozieb v ňom, aby Slovensko prijalo akékoľvek skutočne efektívne opatrenia bez toho, aby boli súčasťou opatrení a politík aspoň na európskej úrovni.
Ide, okrem iného, o overovanie veku používateľov niektorých online služieb a obsahu, ale aj vymáhanie regulačných opatrení od prevádzkovateľov konkrétnych sociálnych sietí a online platforiem. Slovensko by podľa Asociácie malo byť súčasťou relevantných odborných diskusií, a tiež čerpať inšpiráciu z najlepšej praxe z iných demokratických štátov sveta.
Operátori deklarujú pripravenosť
„Telekomunikační operátori majú vzhľadom na povahu svojej činnosti vysokú a overenú expertízu v oblasti digitálnej bezpečnosti. Už teraz mnohí zákazníkom poskytujú riešenia na ochranu pred nevhodným obsahom v online priestore, a to aj nad rámec platnej legislatívy. Robia tak aj prostredníctvom kampaní a ďalších aktivít v oblasti spoločenskej zodpovednosti zameraných na niektoré negatívne javy, ako je kyberšikana (napríklad ocenená iniciatíva Slovak Telekomu „Absolventi šikany“ alebo ocenená kampaň „Influendcérky“ Orange-u v rámci dlhodobého programu „beznastrah.online“) či propagáciou aktivít, ktoré upriamujú pozornosť detí, resp. ich rodičov, na dôležitosť aktivít mimo online priestoru (kampaň O2 Slovakia „400 metrov na displeji je priveľa“). Viacerí operátori poskytujú svojim zákazníkom zároveň aj technické možnosti ako chrániť svoje deti pred rizikami v online prostredí,“ uvádza ASMOS.
Za nutné predpoklady dosiahnutia bezpečnejšieho digitálneho prostredia pre deti a mládež považuje vzdelávanie, v škole aj mimo nej, prevenciu kyberšikany, šírenia toxického obsahu, dezinformácií, nenávistných prejavov a negatívnych sprievodných javov používaných algoritmov či spojených s využívaním najmä generatívnej umelej inteligencie.
„ASMOS a jeho členovia sú preto pripravení byť súčasťou odbornej diskusie a hľadania riešení pre bezpečné online prostredie,“ uzatvára.