Sociálna poisťovňa podpísala s ministerstvom vnútra memorandum o spolupráci pri rozvoji digitálnej identity

Ministerstvo vnútra systematicky rokuje s inštitúciami aj firmami o prispôsobení ich komunikačných infraštruktúr elektronickým dokladom.
Ministerstvo vnútra SR rozšírilo okruh partnerov, ktorí podporia využívanie digitálnej identity a elektronických dokladov. Memorandum o spolupráci v piatok podpísali štátny tajomník rezortu vnútra Patrik Krauspe a generálny riaditeľ Sociálnej poisťovneMichal Tariška.

Sociálna poisťovňa pripravuje novinky

Od spustenia projektu dokladov v mobile bolo podľa údajov ministerstva vnútra zaznamenaných 145-tisíc stiahnutí aplikácie eDoklady a 152-tisíc stiahnutí aplikácie eIdentita. Občania využili možnosť elektronicky sa preukázať už viac ako 780-tisíckrát. Krauspe pri podpise memoranda uviedol, že cieľom rezortu je postupne rozširovať praktické využitie elektronických dokladov v každodennom živote.

Sociálna poisťovňa v súčasnosti umožňuje prihlasovanie do elektronických služieb cez mobilné eID. V budúcnosti počíta s ich širším využitím aj v pripravovanom modernizovanom portáli či mobilnej aplikácii. Generálny riaditeľ Michal Tariška zdôraznil, že digitálna identita bude pre klientov znamenať jednoduchší prístup k eSlužbám, ktoré budú dostupné aj bez osobitnej registrácie v Sociálnej poisťovni.

Ministerstvo vnútra systematicky rokuje s inštitúciami aj firmami o prispôsobení ich komunikačných infraštruktúr elektronickým dokladom. V posledných mesiacoch podpísalo memorandá napríklad so Slovenskou poštou, Železničnou spoločnosťou Slovensko, Finančnou správou, Asociáciou mobilných operátorov Slovenska, Slovenskou asociáciou poisťovní či Slovenskou kanceláriou poisťovateľov.

Osvedčila sa v komunálnych voľbách

Digitálna identita už bola využitá napríklad pri doplňujúcich komunálnych voľbách, akceptujú ju vybrané pobočky Slovenskej pošty, používa sa pri kontrole dopravnou a poriadkovou políciou aj pri komunikácii s daňovými úradmi. Ministerstvo plánuje jej využitie ďalej rozširovať.

Aplikácie eDoklady a eIdentita sú dostupné pre systémy iOS aj Android. Informácie o ich používaní sú zverejnené na stránkach meid.minv.sk a edoklady.minv.sk, pričom súčasťou procesu aktivácie je aj podrobný sprievodca. Elektronické doklady je aktuálne možné využívať iba na území Slovenskej republiky, nie sú však cestovnými dokladmi.

