U.S. Steel Košice prešiel na nový informačný systém, prinieslo to viditeľné benefity

Prechod na nový informačný systém vo veľkej firme môže byť náročný, no U.S. Steel Košice ukázal, že úspešná implementácia je možná. Spoločnosť nasadila SAP S/4HANA Cloud v prvej fáze pomocou tzv. Big Bangu, čo znamená súčasné zavedenie viacerých modulov kritických pre prevádzku. Tento krok priniesol rýchle výsledky bez výpadkov v prevádzke a už po niekoľkých mesiacoch viditeľné benefity.
Strategický výber cloudového riešenia
Kľúčom k úspechu bola bezpodmienečná podpora najvyššieho manažmentu, dôkladná príprava a zapojenie špičkových odborníkov, ktorí pôsobili ako ambasádori zmeny a poradcovia pre používateľov. Osobný kontakt a priama komunikácia s používateľmi pomohli riešiť problémy efektívne.
Umelá inteligencia musí byť jasne označená, EÚ hľadá cestu k väčšej transparentnosti
Výber cloudového riešenia SAP S/4HANA bol strategický, keďže umožňuje jednoduchú správu, flexibilitu a neustále inovácie, ktoré sú nevyhnutné pre dynamické podnikanie. Medzi implementované nástroje patrí aj SAP Ariba pre riadenie nákupu, ktorý vyriešil problémy s integráciou dát medzi oddeleniami.
„Išli sme do toho naozaj Big Bangom – v prvej fáze sme nasadili hneď niekoľko modulov, skoro všetkých hlavných produktov, ktoré SAP ponúka, obsluhujúcich viaceré kritické procesy. Nie je to bežné, firmy väčšinou idú na to pomalšie, no my sme sa rozhodli implementovať to, čo nám odporučili,“ uviedla Martina Kaprálová, General Manager Procurement v U. S. Steel Košice.
Druhá fáza implementácie
Po siedmich mesiacoch od nasadenia prvej fázy, ktorá zahŕňa moduly pre financie, HR, údržbu a nákup, spoločnosť zaznamenala výrazné zlepšenie efektivity práce s dátami a konsolidácie informácií. Druhá fáza implementácie prinesie ďalšie nástroje pre predaj a plánovanie výroby, čo ešte viac zvýši prínosy pre finančné oddelenie.
ESET objavil PromptLock, prvý ransomvér poháňaný umelou inteligenciou. Hrozba je veľmi reálna
Medzi obľúbené nástroje patrí elektronické podpisovanie dokumentov pomocou Docusign, ktoré je teraz plne integrované a široko využívané. Implementácia prebehla presne podľa plánu a rozpočtu, bez narušenia bežnej prevádzky, čo potvrdzuje, že aj komplexné IT systémy môžu byť úspešne zavedené rýchlo a efektívne.
SAP je globálnym lídrom v oblasti podnikových aplikácií a umelej inteligencie.