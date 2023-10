Na tohtoročnom hackathone budú súťažiaci vytvárať koncept digitálneho dvojčaťa mesta Prešov

Začať proces tvorby digitálneho dvojčaťa mesta Prešov, pomocou ktorého môže samospráva v budúcnosti lepšie plánovať svoju činnosť, simulovať plány či odhaľovať ich riziká pred samotným nasadením, je zámerom, s ktorým sa pokúsia mestu pomôcť IT profesionáli, ale aj študenti stredných a vysokých škôl na 5. ročníku hackathonu.

Koncept ovplyvňujúci chod mesta

Súťažiace tímy sa stretnú v piatok 20. a sobotu 21. októbra v priestoroch Múzea Solivar na podujatí, ktoré organizuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) v spolupráci s Campus Cowork a je financované z Plánu obnovy a odolnosti SR. Na hackathone Digitálne dvojča mesta Prešov budú prihlásené tímy tvoriť koncept v niektorej z oblastí ovplyvňujúcich chod a riadenie mesta, ktorý musí vychádzať z reálneho prostredia Prešova a zohľadňovať súčasnú dostupnosť dát, ale aj ich budúce rozširovanie.

Samospráva zadala na tohtoročný hackathon tému vytvoriť inovatívny koncept modelu mesta, ktorého podstatou je možnosť modelovať rôzne situácie z oblasti energetiky, dopravy, životného prostredia, bezpečnosti, urbanizácie, odpadového hospodárstva a priamo reagovať na vzniknuté otázky a predpokladať ich dopad v skutočnej realite.

Digitálne dvojča mesta Prešov

“Mesto Prešov pri svojom fungovaní a rozhodovaní spracováva veľké množstvo dát a v budúcnosti ich bude ešte viac. Či už ide o merače energií alebo ovládanie verejného osvetlenia, všetky tieto veci začíname realizovať prostredníctvom smart technológií v rámci konceptov smart city. Práve digitálne dvojča je dôležitým nástrojom na to, aby nad nimi mali ucelenú kontrolu z jedného miesta a vedeli sme riadiť a simulovať procesy mesta založené na reálnych dátach, vyzbieraných z celého jeho územia,” uviedol primátor Prešova František Oľha.

Samospráva predpokladá, že sa hackerom podarí vytvoriť detailný koncept alebo prototyp pre digitálne dvojča mesta Prešov. Ten zlepší služby alebo zefektívni riadenie v niektorej z viacerých možných oblastí.

Zázemie v Solivare

„Výsledkom hackathonu by mali byť najmä technológie dátového skladu, teda budúca základná komunikačná a integračná platforma mesta, ktorá poslúži ako zárodok systému na komunikáciu s obyvateľmi, v rámci úradu, medzi mestskými firmami a aj medzi dodávateľmi IT riešení. Digitálne dáta o cestnej sieti, energiách, osvetlení, odpadovom hospodárstve, parkovaní či verejnej doprave už dnes mesto Prešov k dispozícii má. Do budúcna ich plánujeme ďalej zbierať a lepšie analyzovať pre ešte kvalitnejšie rozhodovanie,” dodal Oľha.

Zázemie hackerským tímom 20. až 21. októbra ponúkne prešovské Múzeum Solivar, pričom tímy budú môcť hackovať aj počas noci. Hodnotená bude funkčnosť a originalita, ale aj používateľská skúsenosť a samotná prezentácia navrhovaného riešenia. Medzi tri víťazné tímy bude rozdelená finančná odmena v celkovej výške 6 000 eur.