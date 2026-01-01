Na Slovensku stúpa počet kybernetických útokov, hrozí masívne paralyzovanie podnikov

Počet kybernetických útokov na jednu organizáciu na Slovensku dosiahol v druhom polroku 2025 priemerne 1 842 útokov týždenne, čo predstavuje medziročný nárast o 27 percent. Správu zverejnila kyberbezpečnostná spoločnosť Check Point.
Najčastejšie ide o botnetové útoky zamerané na vyradenie systémov z prevádzky, zatiaľ čo ransomvérové útoky síce tvoria menší podiel, no ostávajú vysoko rizikovou hrozbou pre firmy i verejné inštitúcie. Tieto útoky môžu paralyzovať prevádzku podnikov a ohrozovať bezpečnosť osobných údajov.
Zločin nepozná hranice
„Kybernetický zločin nepozná hranice, globálne prepojenie ekonomiky robí zo Slovenska rovnocenný cieľ pre kyberútoky bez ohľadu na veľkosť krajiny či firiem,“ upozorňuje Tomáš Valenta zo spoločnosti Check Point Software Technologies.
Organizácie na Slovensku aj vo svete čoraz viac využívajú pokročilé kyberbezpečnostné riešenia s AI analytikou, čo umožňuje podrobnejšie sledovanie a analýzu hrozieb. Medzi očakávané trendy pre rok 2026 patria sofistikovanejšie ransomvérové útoky, rast nelegálneho obchodu s osobnými údajmi a použitie umelej inteligencie na plánovanie a realizáciu kybernetických útokov.
Svet sa spája proti kyberzločinu, 60 krajín podpísalo prvú dohodu OSN o boji proti digitálnej kriminalite
Firmy a inštitúcie sú vystavené nielen cieleným, ale aj rozsiahlym masívnym kampaniam, ktoré sú často zamerané na menšie organizácie. Incidenty ako útok na katastrálny portál, odstavenie výroby v automobilovom sektore či ransomvérové útoky v slovenských firmách potvrdzujú tento trend.
Softvér známy ako infostealer
Aktéri kybernetickej vojny používajú taktiky založené na umelej inteligencii vrátane dezinformačných kampaní, deštruktívneho malvéru a hacktivizmu na objednávku. Phishingové kampane s personalizovaným obsahom v textovej, hlasovej alebo video forme sú stále závažnou hrozbou pre jednotlivcov i firmy.
Rastú aj útoky s krádežou prihlasovacích údajov a citlivých informácií, ktoré sa zvýšili viac ako o polovicu. Takýto škodlivý softvér známy ako infostealer sa stal hlavným prostriedkom počiatočného prieniku do systémov počas kyberútokov. Ransomvérové incidenty sa čoraz viac sústreďujú na vydieranie a hrozby zverejnenia citlivých dát, čím výrazne zvyšujú tlak na postihnuté organizácie.
Prevádzka na diaľku a rozšírené používanie cloudových aplikácií zároveň odhalili zraniteľnosti cloudového prostredia. Nesprávna konfigurácia a slabé zabezpečenie API rozhraní znamenajú, že cloudové služby sú čoraz častejším cieľom útokov.
Partnerské siete a monitoring dark webu
Správa Threat Intelligence Report vychádza z dát platformy ThreatCloud Intelligence, ktorá denne analyzuje viac než 86 miliárd transakcií z viac ako 100-tisíc bezpečnostných brán v 150 krajinách. Zdroje zahŕňajú honeypoty, sandboxy, partnerské siete a monitoring dark webu, čo umožňuje v reálnom čase detekovať nové hrozby a odporúčať preventívne opatrenia.
Stačí málo a váš digitálny život má v rukách niekto iný. Najčastejšou obeťou hekerov sú obyčajní ľudia, varuje odborníčka
Spoločnosť Check Point Software Technologies Ltd. bola založená v roku 1993 a je svetovým lídrom v oblasti kybernetickej bezpečnosti, zabezpečujúc viac ako 100-tisíc organizácií rôznych veľkostí po celom svete. Má približne päťtisíc zamestnancov, z čoho viac ako 80 percent tvoria inžinieri a vývojári.