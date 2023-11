Musk vulgárne napadol inzerentov opúšťajúcich jeho platformu X, podľa neho by ju mohli zabiť

Excentrický miliardár Elon Musk vulgárne skritizoval inzerentov, ktorí opustili jeho sociálnu sieť X, kedysi známu ako Twitter. Na podujatí v New Yorku obvinil tieto spoločnosti, že sa spojili v reklamnom bojkote, aby ho vydierali.

„Dajte sa vypchať,“ povedal za použitia vulgarizmu Musk v rozhovore. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Znepokojujú ich nenávistné prejavy

Niektoré firmy pozastavili inzerciu na X pre obavy z rastúceho antisemitizmu v čase vojny v Pásme Gazy, vrátane jedného príspevku od samotného Muska. Inzerentov tiež už dlhšie znepokojujú nenávistné prejavy či príspevky extrémne orientovaných skupín.

Muskova odpoveď bola na otázku o reklamnom bojkote spoločností ako Disney, Apple a Comcast, ktorá spôsobila rozruch na stretnutí lídrov zo sveta obchodu, politiky a kultúry.

„Nechcem, aby inzerovali. Ak ma niekto bude vydierať s reklamou alebo peniazmi, dajte sa vypchať,“ povedal Musk na samite DealBook novín New York Times, pričom nadávku viackrát zopakoval.

„Hej, Bob, ak si v publiku, tak sa cítim,“ odkázal zrejme šéfovi Disney Bobovi Igerovi, ktorý na samite rečnil tiež.

Inzerenti môžu zabiť X

Miliardár tiež vyhlásil, že by inzerenti mohli zabiť X. „Tento reklamný bojkot spôsobí, že spoločnosť zabije,“ povedal a dodal, že „celý svet bude vedieť, že inzerenti zabili spoločnosť a my to veľmi podrobne zdokumentujeme.“

V miestnosti bola v tom čase aj výkonná riaditeľka X Linda Yaccarino, ktorej úlohou je okrem iného priviesť inzerentov na platformu. Tam medzičasom zverejnila Muskov „úprimný rozhovor“ a povedala, že „X stojí na jedinečnej a úžasnej križovatke Slobodného prejavu a Hlavnej ulice – a komunita X je silná a je tu, aby vás privítala.“

Znovu zverejnila príspevok

Pani Yaccarino odvtedy znova zverejnila to, čo nazvala jeho „úprimný rozhovor“ a pridala svoj pohľad na reklamu, že X stojí na jedinečnej a úžasnej križovatke slobodného prejavu a hlavného prúdu „a komunita X je silná a je tu, aby vás privítala.“

Podľa BBC nie je jasné, ako Muskove komentáre privedú inzerentov späť. Firma je silne závislá na ich peniazoch, hoci nie je jasné, aká časť príjmov X v súčasnosti pochádza z reklám, pretože je teraz súkromnou spoločnosťou a už nezverejňuje štvrťročné správy.

Musk, ktorý vlastní aj automobilku Tesla a vesmírnu spoločnosť SpaceX, sa v stredu ospravedlnil za svoj príspevok, v ktorom zdanlivo podporil antisemitskú konšpiračnú teóriu, a povedal, že „to môže byť doslova najhoršia a najhlúpejšia vec, ktorú som kedy urobil.“ Miliardár pred pár dňami navštívil Izrael.