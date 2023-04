Musk sa vyhráža žalobou Microsoftu, na otázku adresovanú Twitteru dostalo BBC ako odpoveď len emodži hovienko

Šéf Twitteru Elon Musk pohrozil žalobou spoločnosti Microsoft a obvinil ju z používania dát jeho spoločnosti bez jeho povolenia. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Odstránenie Twitteru

„Protizákonne trénovali s použitím dát Twitteru. Čas na žalobu,“ napísal multimiliardár v tweete v reakcii na informáciu o pláne technologického giganta odstrániť Twitter zo svojej firemnej reklamnej platformy. Neposkytol pritom žiadne podrobnosti ani dôkazy pre svoje tvrdenie.

Microsoft sa k tomu vo štvrtok pre BBC odmietol vyjadriť.

Predtým spoločnosť v oznámení uviedla, že jej reklamná platforma od utorka 25. apríla „už nebude podporovať Twitter“. V dôsledku toho by zadávatelia reklamy nemali prístup k svojim účtom na Twitteri prostredníctvom nástroja na správu sociálnych sietí spoločnosti Microsoft.

„Ostatné kanály sociálnych médií, ako sú Facebook, Instagram a LinkedIn, budú naďalej dostupné,“ oznámil Microsoft.

Otvorený nápadom

Na otázku adresovanú Twitteru dostalo BBC v reakcii len emodži hovienko, čo je štandardná automatická odpoveď spoločnosti na všetky otázky médií.

V samostatnom tweete v diskusii o dátach sociálnej a mikroblogovacej siete Musk uviedol, že je „otvorený nápadom“, no dodal, že „zneužitie databázy Twitteru, jej demonetizácia (odstránenie reklám) a následný predaj našich dát iným nie je víťazné riešenie“.

Vo februári začal Twitter spoplatňovať poskytovanie údajov, ktoré zhromažďuje od „stoviek miliónov“ používateľov, pričom základný plán sa začína na 100 dolároch mesačne.

Údaje podľa platformy umožňujú používateľom „spravovať a sledovať každý aspekt vašej prítomnosti na sociálnych sieťach“.

Nátlak na inzerentov

Odkedy Musk v októbri kúpil Twitter za 44 miliárd dolárov, znížil počet zamestnancov o približne 80 % a pokúša sa posilniť financie spoločnosti prostredníctvom opatrení ako je napríklad spoplatnenie overenia používateľov.

Veľké spoločnosti, vrátane výrobcu iPhonov Apple v posledných mesiacoch údajne zastavili reklamu na platforme pre obavy z toho, ako moderuje obsah. V novembri Musk uviedol, že Twitter zaznamenal „masívny“ pokles príjmov a obvinil aktivistov z nátlaku na inzerentov.

Minulý týždeň v rozhovore pre BBC tvrdil, že keď prevzal Twitter, zostávalo mu už len niekoľko mesiacov života a povedal tiež, že „takmer všetci inzerenti sa vrátili alebo povedali, že sa vrátia“ na Twitter.

Platforma by podľa neho mohla byť do druhého štvrťroka 2023 zisková a údajne by bol ochotný spoločnosť predať, ak by sa našiel ten správny človek.