Musk ohlásil na Twitteri ďalšie zmeny, neoverení používatelia budú ťahať za kratší koniec

Majiteľ sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter Elon Musk ohlásil zmeny súvisiace s platenou funkciou platformy známou ako Twitter Blue. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Od 15. apríla sa budú medzi tweetmi odporúčanými pre ďalších používateľov objavovať už len príspevky overených predplatiteľov a tí budú mať tiež ako jediní aj právo hlasovať v anketách.

Overenie aj hlasovanie v anketách

Minulý týždeň tiež firma oznámila, že odstráni overený status niektorých „starších“ účtov, ktoré vznikli ešte pred tým, ako platformu kúpil Musk.

Používatelia v súčasnosti platia za overenie sedem dolárov mesačne a za poplatok majú zároveň prístup k ďalším funkciám, napríklad editovaniu. Platené overovanie pritom podľa Muska výrazne zvyšuje náklady na používanie botov a uľahčuje ich identifikáciu.

Musk tvrdí, že ohlásené zmeny sú „jediným realistickým spôsobom, ako sa vyrovnať s pokročilými rojmi botov s umelou inteligenciou“, pretože inak je to vraj „beznádejne prehratý boj“. Z rovnakého dôvodu si preto podľa jeho slov bude vyžadovať overenie aj hlasovanie v anketách.

Twitter Blue spočiatku spôsobil zmätok

Niektorí používatelia sociálnych médií však tento krok kritizovali. Bývalý pracovník overovacieho tímu Twitteru, ktorý si želal zostať v anonymite, povedal pre BBC, že prvoradým cieľom jeho tímu bolo „chrániť používateľov pred škodami v reálnom svete“, no Muskove kroky podľa neho prinášajú opak.

„Overení používatelia využijú svoju moc a svoju prítomnosť na platforme na ovplyvňovanie čohokoľvek od dezinformácií až po reálne škody pre používateľov na celom svete. Je to tichá hrozba, ktorú nikto nevidí,“ vysvetlil.

Musk spustil Twitter Blue v novembri a spočiatku tým spôsobil zmätok, keďže mnohí ľudia sa začali vydávať za veľké značky alebo celebrity a zaplatili si za overenie, aby pôsobili autenticky. Viacerí tiež vystupovali pod Muskovým menom. Firma funkciu po menej ako týždni pozastavila a opätovne ju spustila v nasledujúcom mesiaci.

Odvtedy začali overenie využívať aj viaceré kontroverzné skupiny, vrátane predstaviteľov Talibanu a jeho prominentných podporovateľov v Afganistane.

Starší program overovania končí

Príspevky overených používateľov sa pritom šíria viac ako tweety iných používateľov. V minulosti modrá značka na Twitteri označovala účty známych osobností a inštitúcií, ktoré boli autentické. Prideľovala ich však samotná sociálna sieť bez potreby platenia poplatkov.

Po novom si budú musieť aj títo, už v minulosti overení, používatelia za označenie platiť. Twitter totiž minulý týždeň oznámil, že od 1. apríla začne rušiť svoj starší program overovania a odstráni staršie značky overenia. Ak si teda budú chcieť títo používatelia svoje značky ponechať, budú si za ne musieť začať platiť.

Boti na platformách sociálnych médií môžu poškodiť ich schopnosť zvyšovať príjmy z reklamy alebo platených odberov, vysvetľuje BBC s tým, že Musk často vyjadroval obavy z toho, koľko falošných alebo spamových účtov je na Twitteri. Práve tým zdôvodňoval aj svoje dočasné rozhodnutie odstúpiť od kúpy platformy.

Mimoriadne nebezpečný moment

Analytik BBC pripomína, že keď Musk prevzal Twitter, tvrdil, že tam chce vrátiť slobodu prejavu a jeho cieľom nie je zarábať. Súčasné pravidlá Twitteru sa však týmto ideálom veľmi vzďaľujú.

Keď totiž Musk zistil, že bude ťažké zvýšiť príjmy z reklamy, obrátil svoju pozornosť k predplatnému. Pôvodne tvrdil, že dá ľuďom overenie za mesačný poplatok. Platiaci používatelia však nepribúdali tak, ako si predstavoval a tak spravil rázne rozhodnutie.

Neplatiacim používateľom Twitteru v podstate znemožní objaviť sa v streamoch odporúčaných tweetov a príspevkov sledovaných ľudí. Znamená to, že neoverení používatelia budú mať oveľa menšiu pravdepodobnosť, že ich príspevky budú lajkované alebo retweetované.

V kombinácii s Muskovými krokmi k ukončeniu kontroly dezinformácií, to však môže byť pre Twitter mimoriadne nebezpečný moment. Podľa bývalých zamestnancov firmy by to totiž mohlo byť prínosom najmä pre trollov a šíriteľov dezinformácií, upozorňuje tiež BBC.