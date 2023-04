Vlastniť Twitter je „celkom bolestivé“, povedal Musk a správnemu človeku by ho aj predal

Šéfovanie sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter bolo pre miliardára Elona Muska dosiaľ „celkom bolestivé“ a ako na kolotoči. Povedal to v rozhovore pre britského vysielateľa BBC, v ktorom okrem iného povedal, že ak by sa našiel správny človek, Twitter by mu predal.

Twitter „na hranici rovnováhy“

Podnikateľ, ktorý vedie aj vesmírnu spoločnosť SpaceX a automobilku Tesla, kúpil Twitter v októbri za 44 miliárd dolárov. Hoci podľa jeho slov od kúpy sociálnej siete zažil niekoľko stresujúcich mesiacov, bola to správna vec.

Musk počas rozhovoru, ktorý sa dotkol viacerých tém a uskutočnil sa v sídle Twitteru, tiež bránil spôsob, akým vedie spoločnosť. Veci sa podľa neho vyvíjajú „primerane dobre“, používanie stránky stúpa a „stránka funguje“. Na margo financií Twitteru Musk povedal, že spoločnosť je teraz „približne na hranici rovnováhy“, keďže väčšina jej inzerentov sa vrátila.

Dezinformácie a nenávistné prejavy

Uznal tiež, že znížiť stavy v Twitteri zo zhruba 8 000 zamestnancov na približne 1 500 nebolo jednoduché. Odchod mnohých technikov z platformy, odkedy Musk kúpil spoločnosť, vyvolal obavy o jej stabilitu, pripomína BBC. Musk v rozhovore priznal niektoré chyby vrátane výpadkov na stránke, ale povedal, že výpadky netrvali príliš dlho a stránka momentálne funguje dobre.

Rozhovor sa dotkol aj témy dezinformácií a nenávistných prejavov na Twitteri. Podľa Muska je na platforme od jej prevzatia menej dezinformácií a jeho úsilie o zmazanie botov zredukuje falošné informácie.

Musk viac dôveruje „obyčajným ľuďom“

Mnohí odborníci však s týmto nesúhlasia a niekoľko štúdií naznačuje opak. Musk zároveň opakovane spochybňoval, či sú novinári spravodlivými arbitrami pravdy, a povedal, že viac dôveruje „obyčajným ľuďom“.

Na otázku starých označení overenia na platforme Musk povedal, že budú odstránené z účtov do konca budúceho týždňa.

Musk sa okrem iného vyjadril aj o svojich často kontroverzných tweetoch. „Strelil som si s tweetmi niekoľkokrát do nohy? Áno,“ vyhlásil a poznamenal, že by nemal tweetovať po tretej hodine ráno.