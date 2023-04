ChatGPT podľa Muska „trénujú, aby bol politicky korektný“ a ohlásil vytvorenie vlastnej umelej inteligencie

Miliardár Elon Musk opäť varuje pred nebezpečenstvami umelej inteligencie pre ľudstvo, tvrdí, že populárny chatbot má liberálne predsudky a zároveň ohlásil plány na vytvorenie vlastnej umelej inteligencie, ktorá by mu mala konkurovať.

Alternatíva k populárnemu chatbotovi

Musk povedal moderátorovi Fox News Tuckerovi Carlsonovi, že plánuje vytvoriť alternatívu k populárnemu chatbotovi ChatGPT, ktorú nazýva TruthGPT a mala by to podľa neho byť „maximálne pravdu hľadajúca umelá inteligencia, ktorá sa snaží pochopiť podstatu vesmíru“.

V segmente, ktorý odvysielali v pondelok, to pritom zdôvodnil svojim presvedčením, že v prípade umelej inteligencie, ktorá by chápala ľudstvo, je menšia pravdepodobnosť, že by ho zničila.

Muska tiež vraj znepokojuje, že ChatGPT „trénujú, aby bol politicky korektný“. V prvej časti dvojdielneho rozhovoru s Carlsonom sa zároveň vyslovil za reguláciu umelej inteligencie, povedal, že je jej „veľkým fanúšikom“, označil ju za „nebezpečnejšiu“ ako autá alebo rakety a skonštatoval, že má potenciál zničiť ľudstvo.

Muskova nová firma

Musk si tiež podľa agentúry AP založil novú firmu s názvom X.AI Corp. Vyplýva to z obchodnej dokumentácie v Nevade, ktorá uvádza, že firma bola založená 9. marca, ako jej riaditeľ je uvedený Musk a ako tajomník jeho dlhoročný poradca Jared Birchall.

Musk už mnoho rokov vyjadruje vyhranené názory na umelú inteligenciu a odmieta postoje iných technologických lídrov vrátane Marka Zuckerberga a Billa Gatesa, ktorí podľa neho tejto oblasti rozumejú len „obmedzene“.

Musk bol v počiatkoch investorom v OpenAI, startupe, ktorý stojí za ChatGPT, a po založení neziskového výskumného laboratória v roku 2015 bol tiež jedným z predsedov správnej rady. Zotrval tam však len pár rokov a v roku 2018 na tento post rezignoval, čo OpenAI v blogu z februára 2018 zdôvodnila tým, že keďže sa automobilka „Tesla naďalej viac zameriava na umelú inteligenciu, odstráni sa tým potenciálny budúci konflikt pre Elona“.

Carlsonovi Musk tvrdil, že „vymyslel meno a koncept“ a posťažoval si, že OpenAI je teraz prepojená s Microsoftom a už nie je neziskovou organizáciou.

Problémy v spoločnosti Tesla

V roku 2019 odchod od startupu pripísal svojej potrebe sústrediť sa na inžinierske problémy v spoločnosti Tesla a tiež názorovým rozdielom s lídrami OpenAI. Bolo podľa neho „jednoducho lepšie rozísť sa v dobrom“.

AP však pripomína pretrvávajúce pochybnosti v súvislosti s kvalitou systémov umelej inteligencie spoločnosti Tesla. Americké bezpečnostné regulačné orgány minulý mesiac oznámili vyšetrovanie smrteľnej nehody vozidla Tesla, pri ktorej je podozrenie, že v čase, keď narazilo do zaparkovaného hasičského vozidla v Kalifornii, používalo systém automatického riadenia.

Vyšetrovanie tejto nehody je pritom súčasťou rozsiahlejšieho vyšetrovania, ktoré vedú v súvislosti s viacerými prípadmi, keď vozidlá Tesla využívajúce systém Autopilota narazili do zaparkovaných záchranárskych vozidiel, ktoré odstraňovali iné nehody.

Ľavicová zaujatosť či cenzúra

Rok po Muskovom odchode zo správnej rady bola spoločnosť OpenAI ešte ďaleko od práce na systéme ChatGPT, ale verejne predstavila prvú generáciu svojho systému GPT, na ktorom je ChatGPT založený, a spustila zmeny smerujúce k tomu, aby sa z nej stal ziskový podnik.

V roku 2020 Musk prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter vyzýval, že by „OpenAI mala byť viac otvorená“ a zároveň poznamenal, že nad ňou „nemal žiadnu kontrolu a len veľmi obmedzený pohľad“.

V dňoch po predstavení ChatGPT z 30. novembra Musk tweetoval výkonnému riaditeľovi OpenAI Samovi Altmanovi, že je „strašidelne dobrý“ a zároveň si posťažoval, že sa mu médiá dostatočne nevenujú, pretože „ChatGPT nie je krajne ľavicová záležitosť“.

Neskôr však začal upozorňovať na príklady, ktoré podľa neho dokazujú ľavicovú zaujatosť alebo cenzúru. Podobne, ako iné chatboty, aj ChatGPT má filtre, ktorých cieľom je zabrániť mu v toxických alebo urážlivých odpovediach.