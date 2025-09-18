Huawei predstavuje nové výpočtové technológie, Čína posilňuje pozíciu v oblasti umelej inteligencie

Huawei plánuje spustiť výkonné systémy pre vysokorýchlostné prepojenie čipov, zatiaľ čo Hongkong ohlasuje ambiciózny projekt a podporu AI ako kľúčového odvetvia.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
Illustration of AI board with the word AI in the center and abstract bokeh around it. Concept of Artificial Intelligence, Development of AI Technology with space for text.
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Čínsky technologický gigant Huawei plánuje uviesť na trh výkonné výpočtové systémy, ktoré umožnia vysokorýchlostné prepojenie tisícok čipov, čím výrazne zvýši výpočtový výkon pre rôzne aplikácie umelej inteligencie (AI).

Podľa vyhlásenia spoločnosti, viceprezident Eric Xu oznámil uvedenie produktov Atlas 950 a Atlas 960 „SuperPoDs“ v poslednom štvrťroku tohto roka, respektíve v roku 2027. Tieto systémy prinesú špičkový výkon vrátane počtu neurónových procesorových jednotiek, výpočtovej sily, kapacity pamäte a šírky pásma prepojenia.

Tento krok prichádza v čase, keď Čína zintenzívňuje technologické preteky so Spojenými štátmi, najmä v oblasti AI a pokročilých čipov. Nedávno čínske regulačné orgány nariadili domácim technologickým firmám, vrátane Alibaba a ByteDance, aby ukončili testovanie a nákup niektorých produktov spoločnosti Nvidia, čo je súčasťou snahy znížiť závislosť od západných technológií.

Medzitým v Hongkongu predstavil tamojší líder John Lee plán na diverzifikáciu ekonomiky a zrýchlenie rastu, vrátane urýchlenia veľkého hraničného rozvojového projektu Northern Metropolis a vyhlásenia umelej inteligencie za „kľúčové odvetvie“. Lee potvrdil očakávaný rast HDP medzi dvoma až troma percentami a zdôraznil, že cieľom je zlepšiť životnú úroveň obyvateľov.

Projekt Northern Metropolis, ktorý má urbanizovať územie v blízkosti hraníc s technologickým centrom Šen-čen, bude riadiť osobne a plánuje presadiť legislatívu na jeho urýchlenie. Okrem toho vláda plánuje vybudovať výskumné centrum AI, vyhlásiť súťaž na 10-hektárový pozemok pre dátové centrum a využiť AI na zlepšenie efektívnosti riadenia.

Hongkong tiež plánuje zriadiť zariadenia na skladovanie zlata, čím posilní svoju pozíciu ako regionálneho centra zlatých rezerv. Tieto kroky prichádzajú v čase, keď sa kapitálový trh mesta silne zotavil a prilákal množstvo čínskych spoločností.

