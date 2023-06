Firmy vyzvali EÚ, aby prehodnotila pravidlá pre umelú inteligenciu, o jej rizikách vieme stále veľmi málo 

Poprední predstavitelia viac ako 150 spoločností vyzvali Európsku úniu (EÚ), aby prehodnotila svoj akt o umelej inteligencii (AI), ktorý je najkomplexnejším súborom pravidiel v tejto oblasti na svete. Predpisy podľa nich sťažia spoločnostiam v Európe súťaž s konkurentmi v zámorí, najmä pokiaľ ide o technológiu za systémami ako ChatGPT.

O rizikách umelej inteligencie sa vie stále málo

Predstavitelia firiem ako francúzsky výrobca lietadiel Airbus, automobilka Renault či holandský pivný gigant Heineken podpísali otvorený list vedeniu EÚ, v ktorom sa uvádza, že prelomová legislatíva eurobloku môže spútať vývoj generatívnej umelej inteligencie. Táto technológia dáva populárnym chatbotom AI, ako je ChatGPT, silu generovať text, obrázky, video a zvuk, ktoré pripomínajú ľudskú prácu, vysvetľuje agentúra AP.

„Takéto predpisy by mohli viesť k tomu, že vysoko inovatívne spoločnosti presunú svoje aktivity do zahraničia,“ varuje list s tým, že výsledkom by bol „kritický rozdiel v produktivite medzi oboma stranami Atlantiku“. Zákony vyžadujúce „prísne dodržiavanie“ budú podľa predstaviteľov firiem neúčinné, keď sa o rizikách a využití generatívnej AI vie stále tak málo.

Regulačný orgán odborníkov

Naliehajú preto na EÚ, aby zrevidovala akt o umelej inteligencii tak, aby sa vo všeobecnosti zameral na riziká. Otvorený list uznáva „jasnú potrebu“ poriadneho trénovania modelov umelej inteligencie a zaistenia ich bezpečného používania.

Podľa činiteľov by mal vzniknúť regulačný orgán odborníkov, ktorý by mohol pravidelne upravovať pravidlá podľa nového vývoja a reagovať na vzniknuté riziká. Zároveň vyhlásili, že je potrebné mať transatlantické štandardy. Únia svoj akt o umelej inteligencii ešte dolaďuje. Pravidlá by mohli vstúpiť do platnosti najskôr o dva roky.