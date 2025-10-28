Elon Musk založil konkurenciu Wikipédie, ktorú podľa neho kontrolujú krajne ľavicoví aktivisti

Spoločnosť Elona Muska xAI odštartovala webovú stránku s názvom Grokipedia, aby konkurovala online encyklopédii Wikipédia, ktorú on a ďalší predstavitelia americkej pravice obviňujú z ideologickej zaujatosti.
Musk a americká Republikánska strana často kritizujú Wikipédiu a obviňujú ju zo zaujatosti voči pravicovým myšlienkam. Obsah Grokipedie generuje umelá inteligencia a generatívny asistent AI Grok.
Vlani Musk obvinil Wikipédiu z toho, že ju „kontrolujú krajne ľavicoví aktivisti“. Wikipédia, ktorá vznikla vytvorená v roku 2001, je encyklopédia spravovaná dobrovoľníkmi a je prevažne financovaná z darov.
Niekoľko pravicových predstaviteľov privítalo spustenie Grokipedie. Napríklad ruský krajne pravicový ideológ Alexander Dugin označil článok o ňom za „neutrálny, objektívny a presný“, zatiaľ čo stránka Wikipédie je podľa neho „úplne zaujatá a hanlivá“.