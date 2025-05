Ceny mobilných služieb na Slovensku patria medzi najvyššie v EÚ, Telekomunikačná únia žiada zásah štátu

Ceny mobilných služieb na Slovensku patria medzi najvyššie v Európskej únii a naďalej rastú. Dôvodom je podľa Telekomunikačnej únie Slovenskej republiky (TÚSR) slabá konkurencia a chýbajúci trh virtuálnych mobilných operátorov (MVNO), ktorí by mohli priniesť lacnejšie a inovatívnejšie služby.

Únia preto vyzýva Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, aby pozastavil prebiehajúcu frekvenčnú aukciu, kým nezabezpečí prístup do sietí aj pre MVNO. Zároveň žiada o podporu verejnosť, keďže „bez tlaku spoločnosti sa situácia nezmení„.

Trh zostáva vysoko koncentrovaný

Na Slovensku pôsobia štyria mobilní operátori, ktorí prevádzkujú vlastné siete. Napriek tomu podľa analýzy regulačného úradu z marca 2025 trh zostáva vysoko koncentrovaný, pričom Herfindahl-Hirschmanov index (HHI) dosahuje hodnoty medzi 2 792 a 3 393 bodmi. „Väčšinu trhu ovládajú len niekoľkí veľkí hráči, čo je typické pre trhy s nízkou úrovňou konkurencie,“ uvádza TÚSR.

Skúsenosti zo zahraničia podľa únie ukazujú, že výrazné zlepšenie situácie prináša práve vstup virtuálnych mobilných operátorov. „Slovenská republika je jednou z posledných krajín v EÚ, kde sa takýto trh zatiaľ vôbec nevytvoril. Tento stav je potrebné zmeniť, ak chceme naštartovať účinnú konkurenciu a zabezpečiť spotrebiteľom lepšie ceny a širšiu ponuku služieb,“ zdôrazňuje TÚSR.

Podľa únie bez aktívneho zásahu štátu sa trh neotvorí. „Prevádzkovatelia mobilných sietí nemajú dôvod dobrovoľne umožniť vstup virtuálnym operátorom, ktorí by mohli ponúkať výhodnejšie služby a tým vyvíjať tlak na zníženie cien aj u existujúcich hráčov,“ upozorňuje TÚSR. Technicky je pritom podľa nej riešenie pripravené, chýba však prístup do rádiovej siete mobilných operátorov.

Žiadosť o prerušenie vyhlásenej frekvenčnej aukcie

Únia preto žiada regulačný úrad, aby „prerušil vyhlásenú frekvenčnú aukciu a doplnil jej podmienky o opatrenia, ktoré umožnia reálny vznik nezávislých virtuálnych mobilných operátorov a rozšírenie konkurencie„. Ak sa tak nestane, slovenský trh môže zostať pre MVNO uzavretý až do konca roka 2048, čo by podľa únie znamenalo, že „spotrebitelia budú platiť vysoké ceny aj v nasledujúcich desaťročiach„.

Ako príklad uvádza Rakúsko, kde po otvorení trhu klesli ceny pre najnáročnejších používateľov za päť rokov o 37 % a priemerný pokles cien na celom trhu bol približne 20 %. „Priemerná cena za 1 GB mobilných dát bola na Slovensku na konci roka 2024 až päťnásobne vyššia než v Rakúsku. Rozdiel sa naďalej prehlbuje, keďže rakúske ceny ďalej klesajú a slovenské rastú,“ konštatuje TÚSR.

Hrozí uzavretie trhu na celé obdobie nových povolení

Celkovo výnosy slovenského mobilného trhu predstavujú približne 1 miliardu eur ročne. Ak by na Slovensku došlo k rovnakému poklesu cien ako v Rakúsku, mohli by slovenskí spotrebitelia ušetriť priemerne 100 miliónov eur ročne, čo by za päť rokov znamenalo úsporu 500 miliónov eur.

„Ak sa trh neotvorí ani počas tejto aukcie, hrozí jeho uzavretie na celé obdobie nových povolení – najmenej do konca roka 2048. Znamená to ďalších 23 rokov bez účinnej konkurencie, bez možnosti výberu a s vyššími cenami, než aké platia spotrebitelia v iných krajinách,“ varuje TÚSR.

Telekomunikačná únia SR preto vyzýva verejnosť, aby podporila túto výzvu zaslaním e-mailu na adresu podatelna@teleoff.gov.sk. „Každý hlas je dôležitý,“ uzatvára TÚSR.