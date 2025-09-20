Autonómne taxíky riadené AI aj v Európe: Budeme už čoskoro jazdiť bez vodičov?

Nastúpite do taxíka, no na sedadle vodiča nikto nesedí. Auto sa rozbehne, kým vy si pohodlne otvoríte notebook alebo telefón. Sci-fi? Už nie. Autonómne taxíky sú realitou v USA a Číne a teraz sa pripravujú na vstup do Európy.
Mníchov ako prvá zastávka
Na veľtrhu IAA Mobility 2025 oznámili spoločnosti Uber a Momenta, že od roku 2026 začnú v nemeckom Mníchove testovať autonómne taxíky riadené umelou inteligenciou a algoritmami. Prečo práve tam? Mníchov je dôležitým technologickým a automobilovým centrom, ktoré má dobrú infraštruktúru a otvorenú politiku k inováciám v doprave.
Ak testy dopadnú úspešne, Uber plánuje postupne rozšíriť tento projekt do ďalších európskych miest. To znamená, že sa možno už čoskoro dočkáme robotických taxíkov aj v uliciach Paríža, Madridu či možno dokonca Bratislavy.
Ako fungujú autonómne taxíky?
Kľúčom sú algoritmy umelej inteligencie, ktoré dokážu spracovávať obrovské množstvo dát v reálnom čase. Vozidlá sú vybavené:
- lidarovými senzormi, ktoré vytvárajú detailné 3D mapy okolia,
- kamerami, ktoré rozpoznávajú dopravné značky, pruhy a iné autá,
- radarovými senzormi, spoľahlivými aj v zlom počasí,
- ultrazvukom pre presné manévrovanie pri nízkych rýchlostiach, napríklad pri parkovaní.
Tieto technológie spolupracujú a vytvárajú digitálny obraz sveta okolo auta. Umelá inteligencia následne rozhoduje, kedy pridať plyn, zabrzdiť, zmeniť pruh alebo obísť prekážku. Čím viac kilometrov tieto autá najazdia, tým sa ich systém zdokonaľuje.
Tesla posúva hranice, predstavuje retro-futuristický Robovan ako revolučný bezšoférový taxík
Dvojfázový vývoj od Momenty
Spoločnosť Momenta, čínsky líder v autonómnych technológiách, sa rozhodla pre dvojkrokovú stratégiu:
- Zber dát pomocou asistenčných systémov – dnes už na cestách jazdí vyše 400 000 vozidiel s technológiami Momenty, ktoré denne zbierajú informácie z reálneho prostredia.
- Nasadenie plne autonómnych áut úrovne 4 – tie dokážu jazdiť bez vodiča v určených zónach a podmienkach.
Mníchov sa tak stane laboratóriom, kde sa bude testovať, či autonómne taxíky zvládnu európske cesty, pravidlá a špecifické dopravné situácie.
Bezpečnosť na prvom mieste
Jednou z najväčších otázok je, či budú autonómne taxíky skutočne bezpečné. Počas testov bude v autách prítomný bezpečnostný operátor, pripravený v prípade potreby prevziať kontrolu. Cieľom však je, aby vozidlá časom jazdili úplne samostatne.
Systémy úrovne 4 majú síce určité obmedzenia – napríklad geografické alebo poveternostné – no očakáva sa, že zvládnu väčšinu bežných situácií. Kritici však pripomínajú, že aj najlepšie algoritmy môžu zlyhať v nepredvídateľných prípadoch. Preto sa diskusia o legislatíve, poistení a zodpovednosti ešte len začína.
Čo to znamená pre Európu?
Európa doteraz zaostávala za USA a Čínou, kde už autonómne taxíky jazdia v obmedzených oblastiach. Dôvodom sú prísne regulácie, náklady a infraštruktúra. Zavedenie robotických taxíkov môže priniesť viacero výhod:
- nižšie náklady na dopravu, keďže odpadnú výdavky na vodiča,
- vyššiu dostupnosť taxíkov aj v noci alebo v menej frekventovaných lokalitách,
- zníženie dopravných nehôd, pretože ľudská chyba je dnes príčinou väčšiny nehôd,
- ekologickejšie mestá, ak sa autonómne taxíky spoja s elektromobilitou.
Na druhej strane, príchod týchto technológií môže vyvolať aj odpor – najmä zo strany vodičov taxíkov, ktorí sa obávajú straty práce. Diskusia o tom, ako nájsť rovnováhu medzi inováciami a sociálnymi dôsledkami, bude kľúčová.
Budeme si ich môcť objednať už o pár rokov?
Ak všetko pôjde podľa plánu, obyvatelia Mníchova by si mohli autonómne taxíky objednať cez aplikáciu Uber už v druhej polovici roku 2026. Najskôr pôjde o testovaciu prevádzku s obmedzeným počtom áut a vybranými trasami.
Ak sa osvedčia, Uber a Momenta chcú expandovať ďalej. Teoreticky by sme sa mohli dočkať prvých autonómnych taxíkov v iných veľkých európskych mestách už v horizonte niekoľkých rokov.
Sci-fi budúcnosť na dosah
Či už sa na autonómne taxíky pozeráte s nadšením alebo s obavami, jedno je isté: menia spôsob, akým vnímame dopravu. To, čo bolo kedysi len víziou v seriáloch a filmoch, sa stáva skutočnosťou.
Európa stojí na prahu technologickej revolúcie. Možno ešte chvíľu potrvá, kým si na predstavu „taxíka bez vodiča“ zvykneme, ale história ukazuje, že inovácie sa skôr či neskôr stanú našou každodennou súčasťou. Tak ako kedysi výťahy s obsluhou nahradili automatické, aj autonómne taxíky majú potenciál stať sa bežnou súčasťou ulíc.
Rok 2026 môže byť prelomovým pre európsku dopravu. Uber a Momenta chcú dokázať, že autonómne taxíky nie sú len experiment, ale aj budúcnosť, ktorá zmení spôsob, akým sa pohybujeme po mestách.
Myslíte si, že by ste sa nebáli nastúpiť do taxíka bez vodiča? Alebo by ste dali prednosť klasickému šoférovi? Budúcnosť možno rozhodne za nás.