Hyundai navrhol elektrický trojkolesový vozík, ktorý prepisuje históriu mobility v Indii

India, krajina kontrastov a rušných ulíc, zažíva technologickú revolúciu v oblasti dopravy. Hyundai, známy inovátor v automobilovom priemysle, prichádza s prelomovým konceptom elektrického trojkolesového vozidla, ktorý si kladie za cieľ zmeniť spôsob, akým sa ľudia pohybujú v preplnených mestských zónach. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že ide len o ďalšiu motorovú rikšu, no táto novinka dokazuje, že budúcnosť je modulárna, ekologická a prístupná aj pre osoby so zníženou mobilitou.

Revolučný dizajn, ktorý myslí na všetkých

Hyundai na výstave Bharat Mobility Global Expo 2025 odhalil koncept elektrického dizajnu trojkolesového vozidla, ktorý spája modernu s praktickosťou. Čo sa však odlišuje od bežných motorových rikší, je jeho modulárnosť. Zadné sedadlo možno jednoducho odstrániť, čím vznikne priestor pre invalidný vozík. Táto úprava robí z trojkolky Hyundai unikátne riešenie pre osoby so zníženou pohyblivosťou.

Okrem toho môže byť prispôsobené na prepravu tovaru, potravín alebo balíkov. Ide o flexibilné riešenie nielen pre cestujúcich, ale aj pre drobných podnikateľov a kuriérske služby, ktoré sa musia pohybovať často po chaotických indických uliciach.

Ekologické a funkčné riešenie pre indické podmienky

Hyundai vo svojom návrhu myslel aj na špecifiká indického prostredia. Elektrická trojkolka má:

Nastaviteľnú výšku karosérie , ktorá umožňuje prekonávať podmáčané cesty počas monzúnových období.

, ktorá umožňuje prekonávať podmáčané cesty počas monzúnových období. Tepelne redukujúci lesklý čierny povrch na streche , ktorý udržiava interiér chladný aj v horúcich podmienkach.

, ktorý udržiava interiér chladný aj v horúcich podmienkach. Veľké pneumatiky, ktoré zvládnu nerovné povrchy a výmole.

Zaujímavosťou je tiež, vozidlo je natreté špeciálnym modrým odtieňom Aakaashi Blue, ktorý vzdáva poctu Indickému oceánu.

Technológie pre každodenné pohodlie

Hyundai nezabudol ani na technologické moderné možnosti. Elektrická trojkolka je vybavená:

Informačným displejom , ktorý poskytuje všetky dôležité údaje o jazde.

, ktorý poskytuje všetky dôležité údaje o jazde. Držiakom mobilného telefónu pre navigáciu alebo komunikáciu.

pre navigáciu alebo komunikáciu. Nastaviteľnými panelmi inšpirovanými moderným dizajnom, ktoré zvyšujú komfort vodiča.

Hyundai v súčasnosti spolupracuje s TVS Motor Company Ltd. (TVS Motor), aby sa z elektrického trojkolesového vozidla stal skutočný model. Prvý model elektrickej trojkolky je už vo vývoji, zatiaľ čo ďalší koncept – mikroštvorkolka – je zatiaľ predmetom skúmania.

Nová éra mobility

Týmto projektom Hyundai dokazuje, že doprava môže byť inkluzívna, ekologická a technologicky pokročilá. Elektrická trojkolka nielenže zlepšuje mobilitu v preplnených indických mestách, ale zároveň ponúka riešenie pre osoby s hendikepom, podnikateľov a všetkých, ktorí hľadajú spôsob prepravy.