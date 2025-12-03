Austrália od 10. decembra deťom vo veku do 16 rokov zakáže prístup na YouTube

Americká video platforma YouTube v stredu ostro skritizovala austrálske zákony, ktoré zakazujú sociálne siete pre deti do 16 rokov, a uviedla, že tento krok je unáhlený. Vláda krajiny však označila túto politiku za štít, ktorý má chrániť deti pred „ničivými“ algoritmami.
Austrália bude od 10. decembra vyžadovať, aby viaceré sociálne médiá a webové stránky, vrátane Facebooku, Instagramu, TikToku a YouTube, odstránili účty neplnoletých používateľov, inak im bude hroziť vysoká pokuta. Pôvodne austrálska vláda naznačila, že YouTube bude z tohto zákazu vyňatý vzhľadom na jeho široké využitie vo vzdelávaní.
Spoločnosť oznámila, že austrálski používatelia YouTube mladší ako 16 rokov budú 10. decembra automaticky odhlásení, vychádzajúc z veku uvedeného v ich účtoch Google. Maloletí používatelia síce budú môcť stránku navštíviť aj bez účtu, ale stratia prístup k mnohým funkciám YouTube vrátane „bezpečnostných filtrov“.
Austrálska vláda pripúšťa, že zákaz bude spočiatku ďaleko od dokonalého a že niektoré deti sa pravidlám vyhnú, kým sa podarí doladiť všetky nedostatky.
Platformám však od budúceho týždňa hrozia pokuty až do výšky 49,5 milióna austrálskych dolárov (27,8 milióna eur), ak neprijmú „primerané kroky“ na dodržiavanie predpisov. YouTube uviedol, že účty mladistvých dočasne archivuje, ktoré si budú môcť po dovŕšení 16 rokov opäť aktivovať.