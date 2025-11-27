Sociálne siete až od 16 rokov? Europarlament chce deťom utiahnuť virtuálnu uzdu

Poslanci vyzývajú na zákaz najškodlivejších návykových praktík a silnejšiu ochranu maloletých na internete.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
Unhappy Teenage Girl With Mobile Phone Lying On Bed At Home Anxious About Social Media Online Bullying And Using Phone Too Much
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Európa Iné správy Iné správy z lokality Európa

Európsky parlament vo štvrtok prijal nelegislatívnu správu, v ktorej navrhuje zaviesť jednotný minimálny vek 16 rokov pre prístup k sociálnym sieťam, platformám na zdieľanie videí a umelou inteligenciou v celej Európskej únii. Ako referuje web europarlamentu, deti vo veku od 13 do 16 rokov by mohli používať tieto služby len so súhlasom rodičov.

Poslanci zároveň vyjadrili obavy z negatívnych dopadov online prostredia na fyzické a duševné zdravie detí a vyzvali na zákaz najškodlivejších návykových funkcií, ako sú nekonečné posúvanie, automatické prehrávanie či gamifikácia.

Parlament podporuje vývoj aplikácie EÚ na overovanie veku a digitálnej identity, pričom zdôrazňuje, že overovacie systémy musia byť presné a zároveň chrániť súkromie maloletých. Poslanci tiež navrhujú, aby vedúci pracovníci platforiem mohli byť osobne zodpovední za závažné a trvalé porušovanie pravidiel, najmä pokiaľ ide o ochranu detí.

Medzi ďalšie odporúčania patrí zákaz webových stránok, ktoré nerešpektujú pravidlá EÚ, obmedzenie cielených reklám a influencerského marketingu zameraného na deti, zákaz systémov odporúčaní založených na angažovanosti a zákaz digitálnych balíčkov či randomizovaných herných funkcií, ktoré môžu viesť ku komerčnému vykorisťovaniu maloletých.

Spravodajkyňa Christel Schaldemoseová zdôraznila, že tieto opatrenia spolu so zákonom o digitálnych službách výrazne zvýšia ochranu detí online. Podľa výskumu používa internet denne 97 % mladých ľudí a 78 % detí vo veku 13 až 17 rokov kontroluje svoje zariadenia najmenej raz za hodinu, pričom jeden z piatich vykazuje znaky závislosti na smartfónoch.

Firmy a inštitúcie: EP Európsky parlamentEU Európska únia
Okruhy tém: Deti Sociálne siete
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk