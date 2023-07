Aplikácia Threads už podľa Zuckerberga pritiahla desať miliónov používateľov, "priateľský konkurent" Twitteru však čelí aj kritike

Za prvých sedem hodín od spustenia novej aplikácie Threads spoločnosti Meta sa k nej pripojilo desať miliónov používateľov. Oznámil to šéf spoločnosti Mark Zuckerberg, informuje spravodajský portál BBC.

Aplikáciu pritom predstavil ako „priateľského“ konkurenta sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter, ktorú v októbri kúpil Elon Musk.

Priateľská platforma

Threads, ktorá umožňuje používateľom uverejňovať príspevky do 500 znakov a má mnoho funkcií podobných Twitteru, by mohla podľa odborníkov prilákať používateľov Twitteru, ktorí nie sú spokojní s nedávnymi zmenami na platforme.

Zuckerberg predtým povedal, že kľúčom k úspechu Threads by malo byť zachovanie „priateľskej platformy“.

Musk, ktorému mnohí pripisujú vinu za zvýšenie výskytu nenávistných prejavov a dezinformácií na Twitteri, však tvrdí, že „je nekonečne lepšie, keď na vás útočia neznámi ľudia na Twitteri, ako keď sa oddávate falošnému šťastiu na Instagrame, ktorý skrýva bolesť“.

Kritika od konkurencie

Zuckerberg na otázku v aplikácii Threads, či bude „väčšia ako Twitter“, podľa BBC reagoval, že „to bude chvíľu trvať, ale myslím si, že by mala byť aplikácia na verejné konverzácie, v ktorej bude viac ako miliarda ľudí. Twitter mal na to príležitosť, ale nedotiahol to do konca. Nám sa to snáď podarí“.

Konkurenti pritom kritizujú množstvo údajov od používateľov, ktoré by mohla aplikácia využívať. Podľa Apple App Store to môže zahŕňať zdravotné, finančné údaje a údaje o prezeraní stránok spojené s identitou používateľov.

Prepojenie s Instagramom

Threads je v súčasnosti dostupná na stiahnutie vo viac ako 100 krajinách, v Európskej únii však z regulačných dôvodov zatiaľ nie.

Spoločnosť Meta, ktorá vlastní Facebook a Instagram, označila novú aplikáciu za „počiatočnú verziu“ s plánovanými ďalšími funkciami vrátane možnosti interakcie s ľuďmi v iných aplikáciách sociálnych médií, ako je Mastodon.

„Našou víziou pri Threads je vziať to, čo Instagram robí najlepšie, a rozšíriť to na text,“ uviedla firma pred jej uvedením na trh.

Napriek tomu, že Threads je samostatná aplikácia, používatelia sa do nej prihlasujú pomocou účtu na Instagrame.

Ich používateľské meno z Instagramu sa prenesie, ale majú aj možnosť prispôsobiť si profil špeciálne pre Threads.

Používatelia si tiež budú môcť vybrať, či budú sledovať rovnaké účty ako na Instagrame, približuje Meta s tým, že sa budú môcť, napríklad, rozhodnúť mať súkromné profily na Instagrame, ale verejné na Threads.