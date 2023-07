Aplikácia Threads bude spustená už o pár dní, malo by ísť o konkurenciu Twitteru

Spoločnosť Meta, vlastniaca Facebook a Instagram, spustí novú aplikáciu, ktorá by mala konkurovať sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter. Informuje o tom spravodajský portál BBC, podľa ktorého by mala byť aplikácia dostupná od štvrtka.

Aplikácia, ktorá sa volá Threads, bude prepojená s Instagramom. Screenshoty podľa BBC zobrazujú dashboard, ktorý vyzerá podobne ako Twitter. Meta pritom Threads opisuje ako „textovú konverzačnú aplikáciu“.

Súperenie medzi velikánmi

Krok je najnovším v rámci súperenia medzi šéfom Mety Markom Zuckerbergom a novým majiteľom Twitteru Elonom Muskom. Minulý mesiac sa dvojica dohodla na fyzickom súboji, i keď nie je jasné, ako vážne to mysleli.

„Vďakabohu, že sú tak príčetne riadené,“ reagoval Musk na tweet o Threads, čím zase zjavne narážal na Zuckerberga, ktorý pred časom avizoval, že Meta spustí vlastného „príčetne riadeného“ mikroblogovacieho konkurenta Twitteru.

Twitter bude sčasti spoplatnený

Twitter medzitým oznámil, že populárny TweetDeck začne byť do 30 dní spoplatnený. To predstavuje najnovší krok Muska, ktorý sa snaží presvedčiť používateľov, aby sa zaregistrovali do platenej služby Twitter Blue. V sobotu multimiliardár, napríklad, oznámil, že obmedzujú počet tweetov, ktoré si môžu pozrieť neplatiaci používatelia.

Threads by mala byť bezplatná služba a nebude ani obmedzené, koľko príspevkov môže používateľ vidieť.

„Threads je miesto, kde sa stretávajú komunity a diskutujú o všetkom, od tém, ktoré vás zaujímajú dnes, až po to, čo bude trendové zajtra,“ uvádza sa v popise v App Store. Keďže ide o aplikáciu spoločnosti Meta, Threads bude zbierať údaje z telefónov používateľov, vrátane polohy, nákupov a histórie prehliadania.

Kopírujú Twitter?

BBC pripomína, že v posledných rokoch vzniklo viacero aplikácií, ktoré sa nápadne podobajú na Twitter, napríklad Truth Social Donalda Trumpa či Mastodon. Ďalšia podobná aplikácia, Bluesky tvrdí, že po víkendovom Muskovom kroku s obmedzením používania, zaznamenala „rekordnú“ návštevnosť.

Threads by však mohli byť podľa BBC najväčšou hrozbou, ktorej dosiaľ Twitter čelil.

Konkurenčný boj

Mark Zuckerberg je známy požičiavaním si nápadov iných spoločností a ich následným sfunkčnením. Reels je, napríklad, všeobecne považovaná za kópiu TikToku, zatiaľ čo Stories sa podobajú Snapchatu. Jeho Meta tiež má zdroje na to, aby mohla konkurovať Twitteru a navyše, Threads budú súčasťou platformy Instagram, takže budú prepojené so stovkami miliónov účtov. Nezačína tak od nuly, ako to museli urobiť iní rivali.

Musk, ktorého nepredvídateľný štýl riadenia od kúpy Twitteru za 44 miliárd dolárov v októbri minulého roka zahŕňal tisíce prepustených zamestnancov, si zase pohneval mnohých používateľov nielen neustálou snahou dotlačiť ich do platenej služby, ale aj uvoľnením pravidiel proti šíreniu nenávistných prejavov a dezinformácií.