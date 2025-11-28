AI zapálila najväčšiu investičnú horúčku v histórii dátových centier, infraštruktúra však praská vo švíkoch

Explozívny rozmach umelej inteligencie za posledné tri roky katapultoval dátové centrá na pozíciu kľúčovej infraštruktúry digitálnej ekonomiky, no zároveň odkryl riziká, ktoré môžu zásadným spôsobom ovplyvniť globálny technologický aj makroekonomický vývoj.
Analýza Coface, globálnej spoločnosti pôsobiacej v poistení pohľadávok a manažovaní kreditného rizika firiem, ukazuje, že sektor rastie rýchlosťou nevídanou v modernej histórii a jeho udržateľnosť sa dostáva pod čoraz väčší tlak.
AI zapálila investičnú horúčku
Od uvedenia ChatGPT 3.5 v novembri 2022 sa umelá inteligencia presunula z experimentálnych laboratórií do každodenného používania a zapálila investičnú horúčku, ktorá zásadne ovplyvnila technologické trhy.
„Za menej ako tri roky sa kombinovaná trhová kapitalizácia spoločností Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon a Meta zvýšila o viac ako 12 biliónov dolárov,“ uvádza Coface. Investície do IT vybavenia pre dátové centrá sa prakticky zdvojnásobili a v roku 2025 dosiahli až 475 miliárd dolárov, čo je výrazný nárast oproti 221 miliardám v roku 2022. Tento boom mal okamžitý dopad aj na makroekonomiku. Podľa analýzy až pätina rastu HDP USA v druhom štvrťroku 2025 súvisela práve s expanziou dátových centier zameraných na umelú inteligenciu.
Sektor však rastie tak rýchlo, že sa nevyhol tvrdým limitom. Problémom je dostupnosť vhodných pozemkov, kapacita elektrických sietí, prístup k vode aj nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.
AI dosiahla viac ako miliardu používateľov, Slovensko patrí medzi najaktívnejšie krajiny v jej využívaní
„Každá miliarda dolárov investovaná do dátových centier umelej inteligencie si vyžaduje 125 miliónov dolárov dodatočných investícií do energetického sektora,“ upozorňuje Coface. Energetická infraštruktúra pritom rast tejto intenzity nezvláda. Najmä v USA, ktoré tvoria viac než polovicu novej svetovej kapacity.
V niektorých regiónoch sa preťaženie siete prejavuje až päťročnými meškaniami, a koncentrácia projektov do niekoľkých oblastí spôsobila aj extrémny rast cien energií, miestami až trojnásobný. Coface odhaduje, že do roku 2030 sa môže oneskoriť realizácia projektov v hodnote presahujúcej 750 miliárd dolárov.
Sektor je mimoriadne zraniteľný
Popri infraštruktúrnych obmedzeniach pribúdajú aj trhové riziká. Nejasný budúci dopyt robí sektor mimoriadne zraniteľným, keďže prognózy kapacitných potrieb do roku 2030 sa líšia až o 80 %. Takáto neistota zvyšuje riziko nadmernej kapacity, ktorá by mohla spôsobiť domino efekt naprieč celým odvetvím. Od prevádzkovateľov kolokačných centier až po poskytovateľov hardvéru a služieb.
Coface upozorňuje, že nadmerná výstavba by mohla vyústiť do poklesu tržieb, maržového tlaku a problémov s cash flow, čo by oslabilo aj veľkých globálnych hráčov.
EÚ navrhuje odklad pravidiel pre „vysoko rizikovú“ AI a zjednodušenie cookie bannerov
Záverečné hodnotenie analytikov je preto opatrné. „Rozmach dátových centier v ére umelej inteligencie je obrovským hazardom: sľubuje významný pokrok, ale zároveň vystavuje ekonomiku bezprecedentným rizikám prehriatia a nerovnováhy,“ zdôrazňuje Aurélien Duthoit, ekonóm Coface pre sektor informačných a komunikačných technológií.
Podľa neho boom prinesie trvalé pozitívne efekty len v prípade, že sa pretaví do reálneho rastu produktivity a vzniku úplne nových služieb, ktoré presiahnu rámec samotnej investičnej vlny. „V tejto fáze umelá inteligencia podporuje hospodársky rast, ale bez toho, aby ho zásadným spôsobom transformovala,“ dodáva.