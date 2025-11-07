Spojené štáty môžu prehrať preteky o AI

Šéf Nvidia varuje pred náskokom Číny v oblasti umelej inteligencie.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
South Korea APEC Nvidia
Generálny riaditeľ spoločnosti Nvidia Jensen Huang Foto: SITA/AP
Spojené štáty americké IT - Informačné technológie

Generálny riaditeľ spoločnosti Nvidia Jensen Huang varoval, že Čína „vyhrá“ preteky vo vývoji umelej inteligencie novej generácie a vyzval Washington, aby urýchlil svoje úsilie. Šéf amerického čipového giganta pre Financial Times povedal, že energetické dotácie Pekingu posilňujú jeho úsilie o vývoj špičkových polovodičov používaných na pohon technológií umelej inteligencie. „Čína vyhrá preteky umelej inteligencie,“ citovali ho britské noviny v stredu na podujatí v Londýne.

„Ako som už dlho hovoril, Čína je v umelej inteligencii o nanosekundy pozadu za Amerikou,“ dodal vo vyhlásení zverejnenom na platforme X. „Je nevyhnutné, aby Amerika vyhrala tým, že priláka vývojárov z celého sveta.“ Kalifornská spoločnosť Nvidia sa minulý týždeň stala prvou spoločnosťou na svete s hodnotou päť biliónov dolárov, hoci jej trhová kapitalizácia odvtedy klesla na približne 4,7 bilióna dolárov.

Špičkové čipy Nvidia – používané na trénovanie a napájanie generatívnych systémov umelej inteligencie – sa v súčasnosti v Číne nepredávajú v dôsledku obáv o národnú bezpečnosť USA a zákazom čínskej vlády. Začiatkom tohto týždňa Biely dom uviedol, že stále nemá záujem povoliť spoločnosti Nvidia predávať svoj pokročilý model čipu Blackwell v Číne. Spojené štáty ako dôvod blokovania uviedli riziko poskytnutia vojenskej výhody Číne.

Huang opakovane žiadal Washington o uvoľnenie obmedzení na vývoz čipov Nvidia s tým, že táto politika len pomôže Číne rozvíjať jej vlastnú technológiu. Huang pre denník Financial Times zároveň kritizoval nové pravidlá týkajúce sa umelej inteligencie, ktoré v stredu zaviedli Spojené štáty, a porovnal ich s Čínou, kde štát dotuje elektrinu na pohon tejto technológie. Západné krajiny vrátane Spojených štátov a Británie brzdí „cynizmus“ v súvislosti s umelou inteligenciou, dodal šéf Nvidia.

Odborníci tvrdia, že čínski výrobcovia čipov budú mať problém vyrovnať sa technologickej zdatnosti spoločnosti Nvidia do konca desaťročia.Medzi výzvy patrí vytvorenie správneho softvéru na využitie výkonu čipov a modernizácia výrobných nástrojov.

