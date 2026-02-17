Zvrat v prípade odvolanej riaditeľky, mesto Vysoké Tatry podľa iniciatívy odmietlo predložiť školskému úradu dokumentáciu

Mesto Vysoké Tatry podľa iniciatívy Vráťme život Tatrám odmietlo predložiť Regionálnemu školskému úradu (RÚŠS) v Prešove dokumentáciu v súvislosti s prípadom odvolanej riaditeľky ZŠ v Tatranskej Lomnici. Ako iniciatíva informovala, úrad v liste, ktorý jej adresoval, uviedol, že vzhľadom na to, že im spis nebol doručený, pristúpili k výkonu dohľadu na mieste.
Na základe vydaného poverenia vykonali 23. januára pokus o dohľad na mieste u zriaďovateľa, no z jeho strany im nebol umožnený a zriaďovateľ im odmietol sprístupniť administratívny spis. Úrad tiež v liste uvádza, že zriaďovateľ uviedol, že vo veci komunikuje s inými orgánmi a vo vzťahu k RÚŠS Prešov nemá povinnosť predložiť požadovanú dokumentáciu.
„Tento postup považujeme za mimoriadne závažný a v rozpore s platným zákonom, ktorý túto povinnosť samospráve ukladá. Ak má byť kontrola účinná, musí mať kontrolný orgán k dispozícii všetky relevantné dokumenty. Bez nich nie je možné objektívne vyhodnotiť zákonnosť postupu,“ uviedla iniciatíva Vráťme život Tatrám s tým, že ich regionálny školský úrad ako oznamovateľa informoval o tom, že rovnako podal podnet na príslušnú prokuratúru.
Jednoduchý princíp
Iniciatíva poznamenáva, že v právnom štáte platí jednoduchý princíp, a to, že každý subjekt podliehajúci kontrole je povinný poskytnúť kontrolnému orgánu súčinnosť a sprístupniť preň požadované dokumenty.
„Ak príde za občanom kontrola z daňového úradu, musí sprístupniť účtovníctvo, doklady a poskytnúť plnú súčinnosť. Inak mu hrozia sankcie. Pýtam sa – čo sa stane, ak súčinnosť odmietne samospráva? Má pre ňu platiť iný meter? Rovnosť pred zákonom nemôže byť selektívna,“ uviedol predseda Iniciatívy Vráťme život Tatrám Peter Dzurilla.
Zákonná povinnosť
Iniciatíva zdôraznila, že transparentnosť nie je prejav dobrej vôle, ale zákonná povinnosť. Je toho názoru, že ak kontrolnému orgánu nie je umožnený výkon dohľadu, vzniká problém dôvery v zákonnosť rozhodovania.
Ako iniciatíva ďalej uviedla, petíciu podpísanú vyše 1 200 občanmi mestské zastupiteľstvo formálne prerokovalo, no zástupcovi petičného výboru nebolo umožnené vystúpiť, napriek tomu, že to ukladá zákon o petičnom práve.
Ďalší vážny moment
„V kombinácii s aktuálnym zistením o neposkytnutí všetkých požadovaných podkladov kontrolnému orgánu ide o ďalší vážny moment, ktorý bude predmetom právneho posúdenia,“ uvádza iniciatíva s tým, že vec preto opätovne smeruje na prokuratúru.
„Od začiatku hovoríme, že postup pri odvolaní riaditeľky vyvoláva vážne pochybnosti. Dnešné zistenia len potvrdzujú, že otázky boli oprávnené. Nejde o osobný spor. Ide o ochranu zákonnosti a o dôveru občanov v samosprávu,“ poznamenal Dzurilla. Podľa iniciatívy Vráťme život Tatrám je na prokuratúre v súčasnosti vedených niekoľko od seba nezávislých konaní vo veci odvolanej riaditeľky ZŠ v Tatranskej Lomnici.
Iniciatíva v minulosti dôrazne odsúdila spôsob, akým primátor mesta Vysoké Tatry Jozef Štefaňák 8. januára 2026 odvolal z funkcie riaditeľku Základnej školy v Tatranskej Lomnici Luciu Baloghovú. V tom čase iniciatíva uviedla, že k odvolaniu došlo bez toho, aby bola prerokovaná petícia podpísaná vyše 1 200 občanmi, a tiež napriek tomu, že k odvolaniu mala jednoznačne nesúhlasné stanovisko Rada školy. Zároveň podľa iniciatívy neexistuje právoplatné rozhodnutie akéhokoľvek orgánu verejnej moci, ktoré by preukazovalo porušenie zákona zo strany riaditeľky.
Primátor mesta Vysoké Tatry sa vtedy pre agentúru SITA vyjadril k situácii s odvolávaním riaditeľky, podľa jeho slov došlo k viacerým porušeniam zákona. Tie vo svojej správe konštatovala aj hlavná kontrolórka mesta, odvolaná riaditeľka okrem iného podpísala zmluvu so svojím súkromným CVČ na nájom budovy školy.
Občianski aktivisti namietali aj spôsob, akým bola riaditeľka odvolaná. Primátor ju podľa ich vyjadrenia odvolal osobne v priestoroch školy počas veľkej prestávky za prítomnosti dvojice ozbrojených príslušníkov mestskej polície. Štefaňák postup obhajoval a vravel, že mestská polícia do školy chodieva bežne.
„Bol predpoklad, že pani riaditeľka si odmietne prevziať odvolanie, čo sa nakoniec aj stalo. Ona odmietla a ja som na to potreboval svedkov,“ vyjadril sa v minulosti. Iniciatíva Vráťme život Tatrám v danom čase primátora mesta vyzvala na odstúpenie z funkcie.