Zákon o vysokých školách nezohľadňuje študentov so znevýhodnením, upozornili progresívci

Ministerstvo školstva zverejnilo vecný zámer zákona o vysokých školách. Študenti so zdravotným či sociálnym znevýhodnením v zákone neboli spomenutí, napriek tomu že v dlhodobej stratégii z roku 2023 sa k tomu ministerstvo zaviazalo, upozornila členka Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Tina Gažovičová.

Poradenský systém nestačí, vysoké školy sa líšia

„Úlohou školstva je podporiť každé dieťa či mladého človeka, aby naplno rozvinulo svoj potenciál, vrátane tých so zdravotným alebo sociálnym znevýhodnením. Bez primeranej podpory nemôžu navštevovať vysokú školu, a tým im obmedzujeme možnosti realizácie počas celého pracovného života,“ povedala Gažovičová s tým, že aj toto by malo byť jednou z priorít pre nový vysokoškolský zákon.

Podľa Progresívneho Slovenska súčasný systém nie je dostatočný. Študenti so znevýhodnením by síce mohli ďalej navštevovať poradenské zariadenia, ale tie sú preťažené prácou s mladšími deťmi a ich sieť je nedostatočná. Podpora pre študentov so špecifickými potrebami sa medzi vysokými školami líši a často nestačí.

Izolácia, bariéry a chýbajúci prístup k asistenčným službám

Konštatoval to Dlhodobý zámer pre oblasť vysokých škôl na roky 2023 – 2028 a navrhol zavedenie podporných opatrení pre vysokoškolských študentov. Nový zámer pre vysokoškolský zákon sa týmto cieľom nezaoberá. „Od študentov, ktorí máju zdravotné znevýhodnenie, častokrát počúvam, že sú na individuálnom vzdelávaní, pretože škola nie je bezbariérová. Sú sociálne izolovaní a vyčlenení z kolektívu,“ uviedla členka Výboru NR SR pre sociálne veci Veronika Veslárová.

„Na vysokých školách chýbajú opatrenia, ktoré by vyriešili architektonické bariéry a pomohli by aj nevidiacim či nepočujúcim študentom,“ uzavrela Veslárová s tým, že veľa vysokých škôl stále nie je bezbariérových, neumožňujú prítomnosť vodiaceho psa, tlmočníka posunkového jazyka a neposkytujú dostatočné sociálne poradenstvo.

Medzi 19 priorít sa dostala aj umelá inteligencia či doktorandské školy.